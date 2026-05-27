Mož, ki Rusiji zadaja najhujše udarce, zdaj grozi Belorusiji

Poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike Robert Brovdi, znan pod vzdevkom Madžar, je zagrozil Belorusiji in dejal, da so ukrajinske sile v državi identificirale 500 potencialnih tarč. Beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka je ob tem opozoril, naj ne sprejema korakov, ki bi lahko Minsk še bolj vpletle v vojno.

Ukrajinski major Robert Brovdi, znan pod vzdevkom Madžar, je tisti, ki stoji za najhujšimi napadi na rusko ozemlje. V zadnjih mesecih je njegova enota izvedla vrsto napadov z brezpilotnimi letalniki na tarče globoko v Rusiji, vključno s pristanišči, rafinerijami nafte in tovarnami raket.

Brovid je za Kyiv Independent spregovoril tudi o mogočih tarčah v Belorusiji, ki kot zaveznica Kremlja v ruski agresiji na Ukrajino prevzema vse večjo vlogo. Dejal je, da so ukrajinske sile že identificirale tarče v Belorusiji, in opozoril na morebitno stopnjevanje napetosti s Kijevom. Ob tem sicer ni natančno določil, za kakšne tarče gre in pod kakšnimi okoliščinami bi jih lahko napadli. Beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka je ob tem opozoril, naj ne sprejema korakov, ki bi lahko Minsk še bolj vpletle v vojno.

Zelenski grozi s povračilnimi ukrepi, Lukašenko obtožbe zavrača

Tudi Kijev je v zadnjih tednih večkrat opozoril, da bi se lahko Belorusija še bolj neposredno vpletla v konflikt, saj Rusija in Belorusija poglabljata vojaško sodelovanje in izvajata skupne vaje, vključno s tistimi, ki vključujejo jedrsko orožje. Prav tako je Belorusija ruskim silam dovolila, da so njeno ozemlje uporabile kot izhodišče za obsežno invazijo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Belorusijo javno posvaril pred prevzemanjem večje vloge v vojni, rekoč, da bodo posledice in da je Ukrajina pripravljena sprejeti povračilne ukrepe kot odgovor na morebitne grožnje.

Lukašenko je medtem zavrnil obtožbe o povečani vpletenosti Belorusije v vojno in dejal, da se je z Zelenskim pripravljen srečati kjerkoli, da bi razpravljala o odnosih med državama.