Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
27. 5. 2026,
8.05

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski Aleksander Lukašenko Belorusija Robert Brovdi droni

Sreda, 27. 5. 2026, 8.05

8 minut

Mož, ki Rusiji zadaja najhujše udarce, zdaj grozi Belorusiji

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robert Brovdi | Major Robert Brovdi je zaradi svojih madžarskih korenin znan pod vzdevkom Madžar.  | Foto Profimedia

Major Robert Brovdi je zaradi svojih madžarskih korenin znan pod vzdevkom Madžar. 

Foto: Profimedia

Poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike Robert Brovdi, znan pod vzdevkom Madžar, je zagrozil Belorusiji in dejal, da so ukrajinske sile v državi identificirale 500 potencialnih tarč. Beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka je ob tem opozoril, naj ne sprejema korakov, ki bi lahko Minsk še bolj vpletle v vojno.

Ukrajinski major Robert Brovdi, znan pod vzdevkom Madžar, je tisti, ki stoji za najhujšimi napadi na rusko ozemlje. V zadnjih mesecih je njegova enota izvedla vrsto napadov z brezpilotnimi letalniki na tarče globoko v Rusiji, vključno s pristanišči, rafinerijami nafte in tovarnami raket. 

Brovid je za Kyiv Independent spregovoril tudi o mogočih tarčah v Belorusiji, ki kot zaveznica Kremlja v ruski agresiji na Ukrajino prevzema vse večjo vlogo. Dejal je, da so ukrajinske sile že identificirale tarče v Belorusiji, in opozoril na morebitno stopnjevanje napetosti s Kijevom. Ob tem sicer ni natančno določil, za kakšne tarče gre in pod kakšnimi okoliščinami bi jih lahko napadli. Beloruskega  predsednika Aleksandra Lukašenka je ob tem opozoril, naj ne sprejema korakov, ki bi lahko Minsk še bolj vpletle v vojno.

Zelenski grozi s povračilnimi ukrepi, Lukašenko obtožbe zavrača

Tudi Kijev je v zadnjih tednih večkrat opozoril, da bi se lahko Belorusija še bolj neposredno vpletla v konflikt, saj Rusija in Belorusija poglabljata vojaško sodelovanje in izvajata skupne vaje, vključno s tistimi, ki vključujejo jedrsko orožje. Prav tako je Belorusija ruskim silam dovolila, da so njeno ozemlje uporabile kot izhodišče za obsežno invazijo. 

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Belorusijo javno posvaril pred prevzemanjem večje vloge v vojni, rekoč, da bodo posledice in da je Ukrajina pripravljena sprejeti povračilne ukrepe kot odgovor na morebitne grožnje. 

Lukašenko je medtem zavrnil obtožbe o povečani vpletenosti Belorusije v vojno in dejal, da se je z Zelenskim pripravljen srečati kjerkoli, da bi razpravljala o odnosih med državama.

Vladimir Putin, Aleksander Lukašenko
Novice Kaj takega se ni zgodilo že od začetka vojne v Ukrajini
Jedrske rakete, Topol, jedrsko orožje
Novice Po besedah Lukašenka: Ukrajina se pripravlja na napad iz Belorusije
Robert Brovdi
Novice "Madžar" namenil resno opozorilo Rusiji: To vas bo drago stalo #video

Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski Aleksander Lukašenko Belorusija Robert Brovdi droni
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.