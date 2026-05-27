Nađa Marojević je ustvarjalka modnih vsebin, ki deluje tako v Sloveniji kot tudi Črni gori in Italiji. Na svojem profilu na Instagramu redno deli ideje za stajlinge, ki pritegnejo že na prvi pogled. Tokrat nas je navdušila s čudovito poletno kombinacijo, ki izstopa kljub minimalističnim kosom. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko podoben stajling ustvarite tudi vi.

Bel top

Osnova stajlinga je preprost bel top, ki deluje ženstveno in brezčasno. Prav minimalistični kroji so tisti, ki poleti najbolj izstopajo, saj ustvarijo videz lahkotne elegance. Bel top lahko kombinirate tako z dolgimi krili kot tudi z lanenimi hlačami ali džinsom, zato je eden najbolj uporabnih kosov v poletni garderobi.

Dolgo črno krilo

Dolgo črno krilo celotnemu videzu doda eleganten pridih. Kombinacija bele in črne ustvarja klasičen kontrast, ki vedno deluje urejeno. Krilo lahkotno pade ob postavi, kar poskrbi za udoben, a hkrati zelo estetski videz. Takšen kos je odlična izbira tako za večerne sprehode ob morju kot tudi za mestne opravke ali poletne večerje.

Črne japonke

Piko na i celotnemu stajlingu dodajo preproste črne japonke. Ravno minimalistična obutev poskrbi, da videz ostane sproščen, a še vedno modno dovršen. Japonke so letos znova eden največjih poletnih trendov, saj jih modne navdušenke kombinirajo praktično z vsem.

