Oven

Vaše počutje bo danes prej slabo kot dobro, čeprav brez posebnega razloga. Globoko v sebi boste čutili žalost, ki pa bo najverjetneje izhajala iz čustvenega področja. Tu se namreč v zadnjem času nič ne odvija po začrtani poti. Morda si preveč želite uveljaviti svojo voljo. Bodite potrpežljivi.

Bik

Danes boste morali pri sebi urediti nekaj stvari in si postaviti nove dolgoročne cilje, sicer lahko pozabite na rezultat, ki ga že tako dolgo čakate. Finančno stanje bo zadovoljivo, seveda pa se izogibajte pretiranemu spletnemu nakupovanju. Danes bi izbirali bolj z očmi kot z glavo.

Dvojčka

Če boste danes potrebovali pomoč, naj vas nikar ne bo strah zaprositi zanjo. Morda jo boste prejeli iz povsem nepričakovanih virov, zato se ozrite na vse strani. Na splošno je pred vami sila prijeten dan, v katerem boste veselje in radost delili s svojimi najbližjimi. Uživajte v dnevu.

Rak

Vaš um bo danes deloval pospešeno. Dobili boste nove ideje in informacije, ki pa jih še ne boste mogli uporabiti, zato bi bilo dobro, če bi si vse zapisali. Saj si ne morete vsega zapomniti. Odpravite se tudi na sprehod ali na drugo rekreacijo, saj bo šlo za intelektualno preobremenitev.

Lev

Dan bo lahko prinesel določeno napetost, ki pa se bo do konca dneva postopno ohladila. Pričakujete lahko spremembe v odnosu in te vam bodo prinesle zanimivo potovanje. Obdobje nemira in nezadovoljstva bo kratko, a bo pustilo določene sledi. Prepustite se skupnim sanjam in načrtom.

Devica

Ljudje vas bodo presenetili, ko vam bodo zaupali, kako zelo jih skrbi za vas in za vašo trenutno situacijo. To se vas bo dotaknilo, saj se niste zavedali, kakšna družina ste v tem času postali. Vsekakor jim pokažite tudi, kaj vi čutite do njih. Vse skupaj bo pripeljalo do tega, da boste vaše odnose še bolj poglobili.

Tehtnica

V popoldanskih urah vas bo poklical nekdo, ki vam bo predlagal nekaj, česar ne boste mogli zavrniti. Na to osebo do sedaj niste resneje računali, a ker bo šlo za posel, s katerim bi lahko občutno izboljšali svoje finančno stanje, boste to ponudbo najverjetneje sprejeli brez veliko razmišljanja

Škorpijon

Ker sta s partnerjem sicer v trdnem razmerju in sta skladen par, bosta današnjo krizo prebrodila z manjšimi ranami. Tisti, ki ste v bolj šibkih zvezah, danes naredite korak v smeri svobode. Tudi samski imate pred seboj nemiren dan, saj se boste končno zavedli, da ste zanemarili prijateljske stike.

Strelec

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na zapravljanje denarja. Razmislite, katere stvari so zares pomembne.

Kozorog

Samski boste danes izkoristili priložnost, ki se vam bo ponudila, in večer boste preživeli v družbi osebe, ki vam veliko pomeni. Nikar ne hitite in ne dajajte prevelikega pomena malenkostim. Vezanim se obeta sanjski dan, ko boste partnerju lahko zaupali vsa svoja pričakovanja v zvezi z vajinim razmerjem.

Vodnar

Ujeti boste v novico, kar vas bo motilo. Običajno se od takih tipov zgodb odmaknete, še posebej ko vsi, ki jih poznate, debatirajo o tem med seboj. Danes se ne boste mogli oddaljiti. Vedno bodo obstajali pozitivni in negativni dogodki. Poskusite te negativne zgodbe zamenjati z bolj pozitivnimi.

Ribi

Partnerja vam ne bo uspelo v celoti osrečiti. Vajina svetova se razlikujeta, občasno pa so te razlike žal nepremostljive. Držite se dogovorov in pokažite predanost. Morda boste tako nagrajeni z občasnimi srečnimi trenutku in kakšno lepo besedo. A vprašajte se, ali je vse to resnično vredno vašega truda.