Francoski dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele se je po poškodbi vrnil v tekmovalni ritem in bo v petek ob 20.45, pet dni pred prvo tekmo osmine finala nogometne lige prvakov proti Chelseaju, zaigral v pariškem moštvu PSG v domačem prvenstvu proti Monacu.

V sredo se je Dembele udeležil treninga ekipe, njegovo ime pa ni več navedeno v zdravniškem biltenu kluba, ki je bil objavljen v danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav njegovo mesto v začetni postavi za petek zvečer še ni zagotovljeno, bi moral Dembele na tekmi proti Monacu dobiti nekaj igralnega časa. Med prvo tekmo končnice lige prvakov v Monaku je zaradi nategnjene mečne mišice predčasno tudi zapustil igrišče.

Medtem v vezni vrsti še naprej manjkata Joao Neves, ki po težavah z gležnjem nadaljuje zdravljenje, in Fabian Ruiz. Slednji po poškodbi kolena ta teden nadaljuje svoj individualni program treninga in njegov nastop na prvi tekmi proti Chelseaju še ni potrjen.

Preberite še: