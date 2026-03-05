Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
11.51

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ligue 1 PSG Ousmane Dembele

Četrtek, 5. 3. 2026, 11.51

1 ura

Ousmane Dembele se vrača v ekipo PSG

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ousmane Dembele | Dembele se je po poškodbi vrnil v tekmovalni ritem. | Foto Reuters

Dembele se je po poškodbi vrnil v tekmovalni ritem.

Foto: Reuters

Francoski dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele se je po poškodbi vrnil v tekmovalni ritem in bo v petek ob 20.45, pet dni pred prvo tekmo osmine finala nogometne lige prvakov proti Chelseaju, zaigral v pariškem moštvu PSG v domačem prvenstvu proti Monacu.

V sredo se je Dembele udeležil treninga ekipe, njegovo ime pa ni več navedeno v zdravniškem biltenu kluba, ki je bil objavljen v danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav njegovo mesto v začetni postavi za petek zvečer še ni zagotovljeno, bi moral Dembele na tekmi proti Monacu dobiti nekaj igralnega časa. Med prvo tekmo končnice lige prvakov v Monaku je zaradi nategnjene mečne mišice predčasno tudi zapustil igrišče.

Medtem v vezni vrsti še naprej manjkata Joao Neves, ki po težavah z gležnjem nadaljuje zdravljenje, in Fabian Ruiz. Slednji po poškodbi kolena ta teden nadaljuje svoj individualni program treninga in njegov nastop na prvi tekmi proti Chelseaju še ni potrjen.

Preberite še:

Marseille
Sportal Marseille se je približal Lyonu, Barcola zadel za zmago Parižanov
Brinje Grosuplje : NK Olimpija
Sportal Senzacionalen izpad Olimpije ob nenavadnem zapletu: "Tega ne želim komentirati"
Benjamin Šeško
Sportal Šešku se kaj takega pod vodstvom Carricka še ni zgodilo
Ligue 1 PSG Ousmane Dembele
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.