Vaterpolo, finale državnega prvenstva

Vaterpolisti Maribora ubranili naslov državnih prvakov

Vaterpolo, DP, finale, Branik Maribor | Mariborčani, ki so prepričljivo dobili prvi dve tekmi, so ubranili lanski naziv najboljših v državi. | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Vaterpolisti Branika Maribora so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali domači Triglav s 17:15 (2:3, 5:3, 5:4, 5:5) in s 3:0 v zmagah osvojili naslov prvaka. Mariborčani, ki so prepričljivo dobili prvi dve tekmi, so ubranili lanski naziv najboljših v državi.

Varovanci Milana Mitrovića so bili prepričljivi na prvi tekmi v Kranju, ki so jo dobili s 17:12. Nato so Mariborčani v sredo z rekordnimi 11 goli naskoka z 18:7 odpravili Kranjčane, ki so se sicer sklicevali na nekatere odsotne, na čelu s prvim centrom Aljažem Troppanom.

Danes je bil dvoboj v Kranju precej bolj izenačen od začetka do konca, vseeno pa so svoje priložnosti izkoristili Mariborčani in tako osvojili svoj tretji naslov državnih prvakov v zgodovini kluba in drugega zaporednega. Triglav ostaja pri 19 naslovih.

V izjemno izenačeni sezoni so Kranjčani in Mariborčani redni del sezone končali pri 26 osvojenih točkah. Le zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah, obe ekipi sta slavili v gosteh, so s prve pozicije v končnico krenili vaterpolisti Triglava.

Gledalci v Kranju so danes dolgo spremljali izenačen obračun. Domači so tudi prvi povedli z golom Jana Justina, a so Mariborčani hitro preobrnili izid sebi v prid za 2:1. Do konca prve četrtine so bili nato Kranjčani še dvakrat natančni in na prvi odmor odšli s prednostjo 3:2.

Drugo četrtino so bolje odprli Mariborčani, ki so si danes pripravljali tudi več strelov (na koncu 22:16), in po treh zaporednih zadetkih pobegnili na 5:3. A domači so odgovorili z lastnimi tremi zaporednimi goli za novo vodstvo 6:5, do polčasa pa so bili dvakrat natančni Mariborčani za gol prednosti ob polčasu.

Izenačena je bila tudi tretja četrtina, ekipi sta praktično igrali gol za gol. A prednost so večkrat s svojih rokah držali Mariborčani, ti so po golu Jurija Seljaka prvič povedli tudi s tremi goli pri 12:9. V sklepno četrtino so odnesli dva gola prednosti.

Domači so v tej znova ujeli tekmeca pri 13:13, a so gostje z dvema goloma Mihe Šantaka povedli s 15:13. Minuto pred koncem je Aljaž Pevec zadel za vnovičnih +3 pri 17:14 in s tem praktično odločil dvoboj, čeprav so se Kranjčani do konca še enkrat zadeli.

Pri Mariborčanih je pet golov dosegel Šantak, štiri je pristavil Seljak. Pri Kranju sta po štiri zadetke vpisala Jaša Lah in Justin.

Tretje mesto v DP so danes po drugi zmagi osvojili vaterpolisti Ljubljane Slovana. Ti so v sredo na prvi tekmi doma proti Kopru slavili z 19:12, danes pa na bazenu na Bonifiki zmagali še z 18:16 (4:3, 2:4, 4:6, 6:5). S šestimi goli se je pri Ljubljančanih izkazal Marcel Lipnik, pet jih je dodal Luka Ćetković. Pri Koprčanih je pet golov dosegel Alessandro Fumo.

