Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo 27. in 31. marca igrala novi tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027. Selektor Andrej Razdrh je objavil seznam igralcev za obračuna z Bosno in Hercegovino v Sarajevu (15.00) in z Norveško na Ptuju (16.30).

Slovenci so po štirih tekmah pri eni točki, potem ko so izgubili na Norveškem (0:5), igrali 1:1 z Izraelom v gosteh ter izgubili z Nizozemsko v gosteh (0:2) in z BiH doma (0:2). V skupini G imajo Norvežani po treh tekmah devet točk, Izrael po petih šest, BiH in Nizozemska pa po štirih po pet točk. Na EP se bodo neposredno uvrstili zmagovalci devetih skupin in najboljša drugouvrščena ekipa, preostale drugouvrščene pa čakajo dodatne kvalifikacije.

"Vemo, v kakšnem položaju smo in da nismo dobro vstopili v kvalifikacije. Zakaj je tako? Lahko bi našteli nekaj dejavnikov, vendar je bolje, če se osredotočimo na prihajajoči tekmi. Čakata nas zahtevni preizkušnji proti različnima nasprotnikoma, ki pa sta rezultatsko zelo dobra, osredotočeni pa smo na tekmo z Bosno in Hercegovino. Za realnejši pogled na lestvico nam manjkajo točke, ki jih bo potrebno poiskati v Sarajevu," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Razdrh.

"Mislim, da nam je lahko najbolj žal za domačo tekmo z BiH, predvsem za prvi polčas. Manjka ta domača zmaga, zato so naše misli usmerjene v Sarajevo. Poskušali bomo dobiti to tekmo, čeprav je reprezentanca BiH specifična, prejela je samo en zadetek. Dosega malo zadetkov, še manj jih prejema, gre pa za izrazito neugodnega nasprotnika," je pojasnil Razdrh.

Štiri dni pozneje bo na Ptuju tekmica še Norveška. "Norveška je najbolj konkretno in najboljše moštvo naše skupine. Norvežani vodijo in še niso prejeli zadetka. Vemo, kaj se je zgodilo na prvi tekmi, vendar verjamem, da bosta marčevski tekmi nadgradnja tega, kar je bilo v prvem delu kvalifikacij. Poznala se je neuigranost, manjka nam pet, šest pripravljalnih tekem. Takšno je stanje, gre za prvo generacijo v zgodovini, ki je šla neposredno v kvalifikacije. Pričakujem drug obraz in sliko naše reprezentance, da pokažemo, da realno sodimo višje."

V reprezentanci tudi tokrat zaradi poškodbe ne bo Lovra Goliča in Nina Milića. "Pozna se nam vsaka takšna odsotnost, predvsem tistih, ki so bili del mlade reprezentance že v prejšnjem ciklu. To je tudi tisto, kar je bilo po mojem mnenju ključno na prvih tekmah," je še poudaril selektor.

Gostovanje v BiH bo sicer zadnje v teh kvalifikacijah, Slovence pa letos čakajo še tri domače preizkušnje, ob že omenjeni Norveški še septembra proti Izraelu in oktobra proti Nizozemski.

* Seznam Slovenije za BiH in Norveško:

- vratarji: Lovro Štubljar (Groningen), Žan Mauricio (ZTE), Nejc Dermastija (Mura);

- branilci: Relja Obrić (Atalanta), Srđan Kuzmić (Viborg), Rok Schaubach (Aluminij), Mitja Ilenič (Rakow), Kristjan Bendra (Sturm), Marko Ristić (Olimpija), Damir Zukić (Milan);

- vezisti: Beno Selan (Cracovia), Florjan Jevšenak (Celje), Rok Štorman (Karvina), Matej Malenšek (Jablonec), Luka Topalović (Inter), David Pejičić (Maribor), Nejc Viher (Maribor), Andraž Ruedl (Koper);

- napadalci: Dino Kojić (Olimpija), Jaka Čuber Potočnik (Rot-Weiss Essen), Leo Rimac (Koper), Aldin Jakupović (Holstein Kiel), Aleks Stojaković (Lokomotiva Zagreb).