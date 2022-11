Pretekli teden kup telefonskih klicev, Avstrijci "pobegnili" med močnejše

Selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar je na Bledu zbral zasedbo, ki bo na Gorenjskem opravila tridnevne priprave, nato pa odpotovala proti madžarski prestolnici, kjer bo med petkom in nedeljo igrala na pripravljalnem turnirju (z Italijo, Ukrajino in še enim tekmecem, ki bo znan naknadno). Poškodbe vabljenim risom niso prizanašale, tako da je imel selektor v zadnjih dneh precej dela s spreminjanjem kadra, ki je (večinoma) mlad oziroma reprezentančno (manj) neizkušen. Spremenili so se tudi prvotno predvideni novembrski tekmeci.

Moška hokejska reprezentanca bo prihodnjo pomlad prvič po šestih letih igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije, pred tem pa jo čakata dva pripravljalna turnirja (novembrski in februarski), od štiri do pet tednov pred začetkom SP pa začetek zadnjih priprav na vrhunec reprezentančne sezone.

"Avstrijci so naredili tako, kot naredijo vedno, ko imajo priložnost"

Pred uvodnim novembrskim turnirjem ni šlo vse po načrtih. Prvotno bi se morali udeležiti turnirja štirih držav EIHC v Franciji, na katerem naj bi ob risih in gostiteljih sodelovali še Avstrija in Belorusija. Zadnja je kaznovana, severni sosedi pa so se raje odločili priključiti kakovostnejšemu Deutschland Cupu, na katerem bodo ob Nemcih sodelovali še Slovaki in Danci.

Selektor Matjaž Kopitar je tako izbral rezervno možnost in sprejel ponudbo madžarske zveze za turnir v Budimpešti, kjer se bodo merili z Italijo, Ukrajino, ime tretjega tekmeca pa še ni znano.

"Avstrijci so naredili tako, kot naredijo vedno, ko imajo priložnost, in se priključili močnejšim ekipam na nemškem pokalu. To je dobro zanje, tudi mi bi radi šli. Ostali smo sami, ena možnost sta bili dve tekmi s Francijo, a se je pokazalo to, kar je logistično boljše, pa še tri tekme so," je pot do bližnjega nastopa v Budimpešti opisal selektor na novinarski konferenci ob zboru na Bledu.

"Zadnji teden sem imel kup telefonskih klicev. Vemo, da je poškodb ogromno, Olimpija ima ogromno težav. Bilo je cel kup odpovedi. Ti fantje, ki so tukaj, so si vpoklic zaslužili." Foto: Grega Valančič/Sportida

Nosilci slovenske igre imajo, kot je v navadi novembra, "prosto", Kopitar pa je priložnost ponudil reprezentančno manj izkušenim hokejistom oziroma nestandardnim članom. A še preden je zasedbo res zbral, je moral zaradi poškodb seznam večkrat prevetriti.

"Zadnji teden sem imel kup telefonskih klicev. Vemo, da je poškodb ogromno, Olimpija ima ogromno težav. Bilo je cel kup odpovedi. Ti fantje, ki so tukaj, so si vpoklic zaslužili. Morda je za koga presenetljivo veliko Jeseničanov, osem. Precej sva se slišala z Gabrom (Glavičem, trenerjem Jesenic, op. a.), pogledal sem si kar nekaj treningov in tekem, ti fantje garajo in si zaslužijo vpoklic."

Februarja v Italijo, zadnji test pred SP proti Dancem Kot je poudaril generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec, bo prihajajoči turnir v Budimpešti prva stopnička v pripravah na elitno SP spomladi v Rigi. Februarja bo sledil naslednji turnir z Italijo, Madžarsko in Južno Korejo, pozneje načrtujejo še zbor štiri ali pet tednov pred SP ter po dve tekmi z Italijo, Madžarsko in Francijo, 9. maja pa zadnji test pred SP z Dansko.

Kuralt tokrat tisti z največ izkušnjami

Eden od reprezentančno najbolj izkušenih na tem turnirju bo član madžarskega Fehervarja Anže Kuralt, ki bo na Madžarskem najverjetneje kapetan. V ligi ICEHL igra še 11 Olimpijinih povabljencev, pa Blaž Tomaževič (Beljak), Luka Maver (Pioneers Vorarlberg) in mladi vratar Val Usnik (Celovec). Ob njem bosta med vratnicama še Rok Stojanovič, ki brani na Poljskem, in Luka Gračnar, ki je brez kluba (vsak bo branil na eni tekmi). Brez kluba je še branilec Matic Podlipnik. Kopitar se nadeja, da bi si s predstavami na turnirju lahko odprla kakšna klubska vrata.

Anže Kuralt bo na tokratnem turnirju hokejist z največ reprezentančnimi izkušnjami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Moramo se kar najbolj pripraviti. Vsi ti igralci srčno igrajo hokej in ga imajo radi, tako da nimam skrbi," je o tej ekipi še dejal Kopitar in dodal: "Na koncu smo vsaj prišli do ekipe. Poskušali jo bomo čim bolj uigrati. Štirje treningi niso veliko, a bomo to uredili. Mi se bomo pripravili, nasprotniki naj se tudi pripravijo na nas, pa bomo videli."

"Smo mlada ekipa, ampak mislim, da smo lahko konkurenčni vsem. Mislim, da lahko tale turnir pripeljemo do konca z dobrimi rezultati in upamo na najboljše," pred turnirjem pri vzhodnih sosedih pravi Jaka Sodja.

Novinec v trenerskem štabu Robert Kristan z reprezentanco po novem sodeluje kot trener vratarjev. Foto: Vid Ponikvar Novinec v strokovnem kadru je nekdanji vratar Robert Kristan, ki bo tokrat prvič v vlogi pomočnika trenerjev za vratarje. Trener vratarjev Klemen Mohorič zaradi službenih obveznosti v Kontinentalni hokejski ligi (skrbi za vratarje pri Metallurgu Magnitogorsku) ni dobil prosto. "Zame je velika čast, da lahko pridem pomagat reprezentanci. Tukaj sem, da z izkušnjami aktivnega igralca pomagam vratarjem. Imamo malo časa, za zdaj smo se dogovorili, da bomo delali do konca sezone, kako bo vse potekalo, pa bomo videli," pravi Kristan, ki bo z ekipo najbrž tudi na SP.

Začetek proti Italijanom

Turnir na Madžarskem bo trajal od četrtka do nedelje. Na njem se bodo v dveh skupinah pomerile reprezentance (A) Madžarske, Japonske in Francije ter (B) Italije, Ukrajine in Slovenije.

Slovenci bodo v petek in soboto (11. in 12. november) igrali z Italijani in Ukrajinci, v nedeljo sledijo tekme za razvrstitev.

Slovenci bodo turnir v petek odprli proti Italijanom. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Priprave za majsko Rigo

Moška reprezentanca bo spomladi poskušala tretjič obstati med elito. Svetovno prvenstvo elitne hokejske divizije bo med 12. in 28. majem 2023 v latvijski Rigi in finskem Tampereju. Slovenci bodo v skupinskem delu igrali proti reprezentancam Kanade, Kazahstana, Latvije, Norveške, Slovaške, Švice in ZDA.

Urnik Slovencev, ki bodo igrali v Rigi, ni ugoden, sedem tekem bodo odigrali v desetih dneh, Začeli bodo 13. maja s tekmo proti Švici.

Slovenska reprezentanca za turnir v Budimpešti Vratarji: Luka Gračnar (brez kluba), Rok Stojanovič (Cracovia Krakow/Poljska), Val Usnik (EC KAC/ICEHL)

Branilci: Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Tine Klofutar, Nejc Stojan (vsi HK SŽ Olimpija/ICEHL), Miha Logar, David Planko, Žiga Urukalo (vsi HDD Acroni Jesenice/Alpska liga), Matic Podlipnik (brez kluba), Miha Štebih (Aigles de Nice/Francija)

Napadalci: Luka Kalan, Rok Kapel, Gregor Koblar, Žiga Mehle, Nik Simšič, Jaka Sodja, Miha Zajc (vsi HK SŽ Olimpija/ICEHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19/ICEHL), Luka Maver (Pioneers Vorarlberg/ICEHL), Gašper Glavič, Žan Jezovšek, Gašper Seršen, Erik Svetina (vsi HDD Acroni Jesenice/Alpska liga), Blaž Tomaževič (EC VSV/ICEHL).



Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočnik selektorja: Gorazd Rekelj

Pomočnik, trener vratarjev; Robert Kristan

Vodja reprezentance: Dejan Kontrec

Tehnični vodja: Milan Dragan, Drago Terlikar

Fizioterapevtka: Špela Perčič, Eva Valič