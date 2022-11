Pred turnirjem v Budimpešti še nekaj sprememb

Slovenska moška članska hokejska reprezentanca se bo jutri zbrala v svoji tradicionalni pripravljalni bazi na Bledu, kjer bo opravila več treningov na ledu nato pa se bo v drugem delu tedna udeležila mednarodnega turnirja šestih držav (Francije, Italije, Japonske, Madžarske, Slovenije in Ukrajine) v Budimpešti.

Na zadnjem seznamu so tako vratarji Luka Gračnar, Rok Stojanovič in Val Usnik, branilci Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Tine Klofutar, Miha Logar, David Planko, Matic Podlipnik, Nejc Stojan, Miha Štebih in Žiga Urukalo ter napadalci Gašper Glavič, Žan Jezovšek, Luka Kalan, Rok Kapel, Gregor Koblar, Anže Kuralt, Luka Maver, Žiga Mehle, Gašper Seršen, Nik Simšič, Jaka Sodja, Erik Svetina, Blaž Tomaževič in Miha Zajc.