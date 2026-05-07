Četrtek, 7. 5. 2026, 10.15
Evroliga, četrtfinale, četrte tekme
Druga zaključna žoga za Real, Fenerbahče in Panathinaikos
V evroligi bodo danes in v petek na sporedu četrte tekme četrtfinala. Hapoel bo gostil Real Madrid, ki bo imel na voljo drugo zaključno žogo za uvrstitev na zaključni turnir. Enaka priložnost čaka Fenerbahče na gostovanju pri Žalgirisu in Panathinaikos na domačem obračunu z Valencio.
Mesto na zaključnem turnirju si je že zagotovil Olympiacos, ki je s 3:0 v zmagah pometel z Monacom. Zaključni turnir bo sicer od 22. do 24. maja v Atenah.
Evroliga, četrtfinale, četrte tekme:
Četrtek, 7. maj
Petek, 8. maj
Pari četrtfinala:
Fenerbahče (4) – Žalgiris (5) /2:1/
Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6) /2:1/
Valencia (2) – Panathinaikos (7) /1:2/
Olympiacos (1) – Monaco (8) /3:0/
// izid v zmagah; igrajo na tri zmage