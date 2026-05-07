Druga zaključna žoga za Real, Fenerbahče in Panathinaikos

V evroligi bodo danes in v petek na sporedu četrte tekme četrtfinala. Hapoel bo gostil Real Madrid, ki bo imel na voljo drugo zaključno žogo za uvrstitev na zaključni turnir. Enaka priložnost čaka Fenerbahče na gostovanju pri Žalgirisu in Panathinaikos na domačem obračunu z Valencio.