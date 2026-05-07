Brazilski nogometni veteran, 45-letni vratar Fluminenseja, Fabio je postavil še en rekord. V pokalu libertadores je nastopil že na 114. tekmi in s tem podrl prejšnji rekordni dosežek, ki si ga je od leta 1990 imel Ever Hugo Almeida, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brazilec je avgusta 2025 postavil nov rekord tekmovalnih nastopov v moškem nogometu, ko je odigral svojo 1391. tekmo in s tem presegel prejšnji rekord angleškega vratarja Petra Shiltona.

Njegova ekipa je v sredo v južnoameriški različici lige prvakov igrala proti argentinskemu Independienteju in iztržila remi 1:1. Točko je iztržila v sodnikovem dodatku, izenačil je John Kennedy.

To je že 13. sezona, ki jo Fabio igra v tem tekmovanju, pred Fluminensejem, s katerim je leta 2023 tudi osvojil pokal, je nastopal za Vasco da Gama in Cruzeiro. Svojo kariero je začel leta 1997, prvič pa je v tem tekmovanju zaigral leta 2001. Profesionalni nogometaš je že 29 sezon.

Bil je član brazilskih mlajših selekcij, za člansko reprezentanco pa ni zaigral.

