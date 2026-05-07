V nadaljevanju sojenja domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana zaradi trgovine z drogo so na ljubljanskem sodišču v sredo zaslišali srbskega voznika tovornjaka, pri katerem so septembra 2020 na špansko-francoski meji našli 143 kilogramov marihuane. Kot poročajo mediji, je zaslišani znova zatrdil, da za drogo na svojem vozilu ni vedel.

Kot pišejo Večer, Dnevnik in Žurnal24, je zaslišanje voznika Marka Plavšića potekalo na daljavo iz Srbije. Nekoč je bil zaposlen v koprskem prevozniškem podjetju, drogo pa so odkrili v avtomobilih, ki jih je prevažal na tovornjaku iz Barcelone proti Nemčiji. Na črnem trgu naj bi bila vredna več kot 257.000 evrov.

Ves čas zanikal, da bi vedel za drogo

Zaradi priznanja kaznivega dejanja zoper javno zdravje je Plavšića sodišče v španskem Figuerasu že pred časom obsodilo na enoletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let in 60.000 evrov. Ves čas je sicer trdil, da ni vedel, da se droga skriva v naloženih avtomobilih.

Tudi na sredinem naroku je po pisanju časnikov zatrdil, da ne ve, kako je droga prišla v avtomobile. Zvečer je v tovarni v Barceloni vozila naložil na tovornjak, se nato zapeljal do prve črpalke, kjer je prenočil, zjutraj pa nadaljeval pot proti francoski meji, je pojasnil. Na meji so tovornjak pregledali policisti, našli drogo in mu odvzeli prostost.

Po besedah Plavšića naj bi v Kopru glede prevozov s tovornjakom komuniciral z nekdanjim svakom Daliborjem Kožulom, ki je sicer tudi med obtoženimi v zadevi Kavaški klan, še povzemajo mediji. Kožul ga je obveščal predvsem o spremembah transportnih poti, pri sporni vožnji pa stikov med njima ni bilo, je navedel. Zatrdil je še, da nikoli ni uporabljal kriptiranega telefona, s katerim so, kot trdi tožilstvo, komunicirali pomembni člani slovenske celice Kavaškega klana, dodajajo mediji.

Kožul je sicer v sodni preiskavi priznal vpletenost v tihotapljenje droge, ko so ga izpustili iz pripora, pa ga ni bilo več na sodišče. Po zadnjih podatkih naj bi bil zdaj v rokah srbskih pravosodnih organov, ki jih je po navedbah Dnevnika sodnik Tomaž Bromše zaprosil za zaslišanje, a so ga zavrnili.

Izločitev pomembnih obteževalnih dokazov

Bromše je sicer v začetku aprila zavrnil predloge obrambe za izločitev pomembnih obteževalnih dokazov iz sodnega spisa. Ker je večina obtoženih že na začetku sojenja napovedala, da se bo zagovarjala šele po tej odločitvi, jih je v sredo vprašal, ali bodo izkoristili svojo pravico. Kot poroča Dnevnik, jih je večina še naprej molčala.

Klemen Kadivec, ki naj bi igral eno od glavnih vlog v slovenskem delu klana, je pojasnil, da vsebinskega zagovora za zdaj ne more podati, ker še ni pravnomočno odločeno o izločitvi dokazov, Dejan Marjanović in Danko Vukojević pa sta krivdo le na kratko zanikala. Na naslednjem naroku, ki je napovedan za 19. maj, sta napovedana še zagovora Blaža Kadivca in Srđana Petrovića, dodaja Dnevnik.

Tožilstvo 14 obtoženim očita, da so med decembrom 2018 in majem 2021 delovali kot del organizirane kriminalne združbe. V več evropskih državah naj bi organizirali nabavo, prevoz in nadaljnjo prodajo velikih količin prepovedanih drog. S prodajo drog naj bi si združba ustvarila za več kot šest milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, dodatnih najmanj 2,2 milijona evrov pa naj bi bila zaslužila s trgovanjem z bitcoini.