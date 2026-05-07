Start Gira zunaj Italije? Sliši se dobro, kako pa je v resnici?

Dirka po Italiji se je lani začela v Albaniji, letos bo veliki start (Grande Partenza) v Bolgariji. Čeprav je za organizatorja dirke, agencijo RCS Sport, začetek Gira zunaj matične domovine finančno zelo privlačen, pa je za ekipe vse kaj drugega. Selitev na drug konec Evrope prinese dodatne stroške, čas in napor. Po odpovedi nastopa Matevža Govekarja, ki si je pred dnevi na treningu poškodoval koleno, na Giru ne bo nobenega slovenskega kolesarja.

109. izvedba Gira se bo začela v petek, 8. maja, v Nesebarju ob Črnem morju v Bolgariji, približno 1.500 kilometrov od italijanske meje, kar logističnim vodjem ekip povzroča precej preglavic, poroča specializirani kolesarski portal Wielerflits.

"Transfer sam po sebi ni bil preprost. To je bila kar prava uganka," je dogajanje v zakulisju selitve osvetlil Bart Wellens, vodja ekipe, odgovoren za logistiko pri ekipi Lotto-Intermarché.

Ovinek mimo Srbije

Večina ekip ima namreč sedež v zahodni Evropi, najkrajša pot za prevoz vse opreme v Bolgarijo bi bila čez Srbijo, ki ni članica Evropske unije. "Zato se ji moramo izogniti in narediti ovinek, kar pomeni vsaj dodatnih 400 kilometrov. Potem moraš iti prek Madžarske in Romunije, tam pa je ogromno cestnih del. Ljudje z avtobusi in tovornjakom z opremo so tam naleteli na veliko zastojev," je povedal Wellens in dodal, da so takšna potovanja vedno nepredvidljiva.

"Nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ, ko se s takšnimi vozili voziš skozi te države. Vedno smo veseli, ko je to za nami. Tako je bilo že lani v Albaniji, zdaj pa je še nekoliko težje. Ti ljudje so se na pot odpravili že pred nekaj dnevi, da bi v Bolgarijo zagotovo prispeli pravočasno."

Potreba po dodatnem osebju

Poleg zahtevne in drage poti začetek v tujini pomeni tudi potrebo po dodatnem osebju. Vsaka ekipa ima maserje in mehanike, ki bodo na dan počitka, ta bo že v ponedeljek, 11. maja, skupaj s kolesarji odpotovali v Italijo, a to ne velja za vse člane osebja.

"Delati moramo z dvema različnima ekipama," je povedal Wellens. "En del ljudi skrbi samo za italijanski del, drugi del pa je aktiven samo v Bolgariji, saj v Italiji na en sam dan počitka preprosto ne moreš urediti vsega."

To se nanaša predvsem na osebje, ki skrbi za opremo. Ekipe morajo imeti podvojene oziroma dodatno organizirane avtobuse, tovornjake ter spremljevalna in ekipna vozila za dirko.

"Številne ekipe, tudi mi, so se zato odločile, da bodo na start v Bolgariji odšle z minimalnim številom vozil. Navsezadnje tam dirka traja le tri dni, zato se bomo zadovoljili z nekoliko manj razkošja," pravi Wellens.

Oddahnili si bodo šele po prihodu v Italijo

Pri Lotto-Intermarché bodo v polni logistični postavi šele po prihodu v Italijo. "Šele v Italiji se nam bodo pridružili na primer hladilni tovornjak, dodatno spremljevalno vozilo in tovornjak z vzmetnicami. Takrat bomo šele v polni zasedbi."

Bogatejše ekipe si lahko takšno razkošje privoščijo v obeh delih Gira, tako v Bolgariji kot v Italiji, medtem ko druge iščejo pametnejše rešitve. Ni naključje, da ima prihodnji teden Dirka po Madžarski najmočnejšo zasedbo v svoji zgodovini, saj bo na startu kar sedem ekip svetovne serije.

"Ker so že v regiji, nekatere ekipe svojo posadko iz Bolgarije neposredno preselijo na Madžarsko. Tako združijo obe dirki in prihranijo stroške," je še povedal Wellens, ki pravi, da si bo oddahnil šele takrat, ko bodo z vso opremo četrti dan dosegli celinsko Italijo. "Takrat bo logistično najhujše za nami in stres se bo lahko nekoliko zmanjšal," je v pogovoru za Wielerflits še priznal Wellens.

