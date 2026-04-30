Prav mogoče, da se Jan Oblak seli na klop. V mislih ima le eno stvar.

Konec tedna bi lahko v Španiji že postregel s proglasitvijo novega (starega) prvaka. Če bo Barcelona v soboto v 34. krogu premagala Osasuno, večni rival Real Madrid pa dan pozneje ne bo v gosteh ugnal Espanyola, bo Blaugrana ubranila naslov. Atletico Madrid, ki se je varno zasidral na četrtem mestu, bo v soboto gostoval na Mestalli pri Valencie, zaradi tega, ker ga že v torek čaka tekma sezone, povratni polfinalni dvoboj lige prvakov proti Arsenalu v Londonu (1:1), pa bo Diego Simeone pošteno premešal postavo. Tako proti netopirjem med vratnicama Atletica ne gre pričakovati Škofjeločana, ki je strnil misli po remiju z Arsenalom in dal vedeti, kako je optimističen pred srečanjem na Otoku.

V polfinale treh evropskih tekmovanj sta se uvrstili le dve španski zasedbi. Atletico Madrid v ligi prvakov in Rayo Vallecano v konferenčni ligi. Simeonejeva četa se zaveda, da jo v torek čaka povratna polfinalna tekma lige prvakov z Arsenalom, zato bi se lahko v soboto na prvenstvenem gostovanju v Valencii predstavila s prevetreno postavo, v kateri bi manjkali številni prvokategorniki.

Tako bi lahko od prve minute barve Atletica v eni izmed številnih različic branili Musso, Jaume Bonar, Le Normand, Lenglet, Julio Diaz, Obed Vargas, Johnny, Koke, Rodri Mendoza, Alex Baena in Almada, s tem pa bi trener Diego Simeone najboljšim igralcem omogočil počitek pred torkovim gostovanjem v Angliji. To velja zlasti za napad, kjer sta Giuliano Simeone in Julian Alvarez utrpela manjše udarce, Nico Gonzalez je bil odpisan že pred dvobojem, določene posledice zaradi poškodbe pa čuti tudi Alexander Sorloth. Tako bi se lahko Atletico predstavil v povsem drugačni zasedbi.

Oblak: Morali bomo odigrati popolno

V torek ga čaka nov evropski spektakel v Londonu. Foto: Reuters Španski klubski velikan je v sredo na Metropolitanu remiziral z Arsenalom (1:1), oba zadetka pa sta padla z bele točke. Jana Oblaka je tako premagal po najstrožji kazni le Šved Viktor Gyökeres, ni pa manjkalo veliko, pa bi Škofjeločan ustavil celo strel Skandinavca, saj se je vrgel v pravo smer.

"Vse je še v naših rokah. Odigrali smo dober drugi polčas, pritisnili na tekmeca, si priigrali kar nekaj priložnosti. Igrali smo dobro, a žoga ni hotela v mrežo. Bomo morali pa v torek odigrati popolno tekmo, če se želimo uvrstiti v finale," je po poročanju športnega dnevnika Mundo Deportivo po remiju s topničarji povedal izkušeni slovenski čuvaj mreže.

Bolj kot rezultat ga pred povratnim srečanjem pomirja predstava moštva. "Škoda, da nismo zmagali, a je še vse odprto. Včasih se lahko stvari otežijo, če greš v dvoboj s prednostjo," sporoča Oblak, ki tako razmišlja le o tem, kako izločiti Arsenal in se uvrstiti v finale lige prvakov, na gostovanju v Valencii pa bi lahko znova stopil med vratnici Juan Musso.

Barcelona, ki v tej sezoni ne bo mogla več računati na pomoč Lamineja Yamala, bi si lahko s pomočjo mestnega tekmeca Espanyola zagotovila nov naslov španskega prvaka že ta konec tedna. Foto: Guliverimage

Konec tedna bi lahko bil v la ligi že v znamenju končne odločitve na vrhu. Če bo vodilna Barcelona v soboto premagala Osasuno, bo vrgla rokavico največjemu rivalu. Če Real v nedeljo, ko bo gostoval prav v Kataloniji, ne premaga Espanyola, bo tako Blaugrana že tudi matematično prvak. Pet krogov pred koncem namreč pred belimi baletniki vodi kar za 11 točk.

Za uvod v 34. krog bosta v petek poskrbela Girona in Mallorca.

