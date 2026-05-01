Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
1. 5. 2026,
17.10

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Barcelona nogometno SP Lamine Yamal

Petek, 1. 5. 2026, 17.10

7 minut

Lamine Yamal bo nared za nogometno SP

Odlična novica za špansko reprezentanco: Lamine Yamal bo nared za SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lamine Yamal | Lamine Yamal bo nared za svetovno prvenstvo. | Foto Reuters

Lamine Yamal bo nared za svetovno prvenstvo.

Foto: Reuters

Mladi nogometni zvezdnik Barcelone in španske reprezentance Lamine Yamal bo nared za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki se začne junija. Novico o njegovem dobrem okrevanju je danes sporočil trener Barcelone Hansi Flick.

Barca bo sicer do konca sezone v španski ligi igrala brez 18-letnika, ki si je poškodoval stegensko mišico na nedavni ligaški tekmi proti Celti. A Flick je zatrdil, da bo Yamal nared za nastop za špansko izbrano vrsto na SP.

"Dobro mu gre, okrevanje poteka v redu, mislim, da ga bomo videli na SP. Ima več časa, da se vrne in to je njegova želja," je o tem, da se Yamal osredotoča na vrnitev zgolj za reprezentanco, dejal nemški strateg blaugrane na novinarski konferenci.

Razveselila ga je tudi vrnitev še enega zvezdnika Barcelone Raphinhe. Brazilec je zaradi poškodbe manjkal od marca, zdaj pa se vrača v kader katalonske zasedbe.

Lahko bo igral že na tekmi z Osasuno konec tedna. Katalonci lahko že v tem krogu potrdijo nov naslov prvakov, če bodo premagali Osasuno in v nedeljo najbližji zasledovalec madridski Real ne bo zmagal pri Espanyolu. Razlika med kluboma je 11 točk, če odločitev o prvaku v nedeljo še ne bo padla, pa bo morda odločal clasico, ki bo na sporedu 10. maja v Barceloni.

Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.