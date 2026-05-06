6. 5. 2026
MojeDelo Karierni sejem sejem zaposlitev zaposlitveni sejem noad PR članek

Sreda, 6. 5. 2026, 14.34

13 minut

STAVI NASE – Karierni sejem MojeDelo.com v Mariboru

Kako do službe danes: kaj res odloča in česa ne vidite

Karierni sejem MojeDelo | Foto arhiv ponudnika

Kaj danes dejansko odloča o tem, ali dobite službo, in zakaj podobno dobri kandidati dobijo različne priložnosti? Odgovori so v tem, kako razmišljajo delodajalci, katere veščine res štejejo in kako se kandidati predstavijo. To boste lahko preverili na Kariernem sejmu MojeDelo.com, ki bo v četrtek, 21. maja, v Hotelu City Maribor, kjer se bodo srečali tisti, ki zaposlujejo, in tisti, ki iščejo naslednji korak.

V programu bo sodelovala tudi šampionka Ilka Štuhec, ki začenja novo karierno pot. "S športno upokojitvijo zapustiš svet, ki ga najbolje poznaš, in svojo vlogo v tem svetu, ki jo imaš najraje," pravi.

Ko zapreš eno kariero: kako začeti novo?

Smučarska legenda Ilka Štuhec priznava, da je bilo najtežje o tem razmišljati že med aktivno kariero, ko moraš ostati popolnoma osredotočen. Njena izkušnja odpira vprašanje, ki si ga postavlja vse več ljudi: kako naprej, ko stare poti ni več in nove še ne poznaš.

Ob tem strokovnjakinja za čustveno inteligenco Urška Gerbajs opozarja, da pri iskanju zaposlitve pogosto izgubljamo energijo tam, kjer nimamo vpliva: "Pri iskanju zaposlitve se preveč ukvarjamo z vsem, česar ne moremo nadzirati. S tem samo povečujemo občutek nemoči, negotovosti in stresa." Ključ je v konkretnih korakih: pripravi, mreženju in aktivnem pristopu.

UI je orodje – vi ste odločitev

Dogodek odpira tudi pogovor o prihodnosti dela: katere veščine bodo resnično pomembne in kako se pripraviti na spremembe, ki jih prinaša umetna inteligenca.

Na sejmu bo delavnica UI v praksi – od ideje do takojšnje uporabe, na njem pa bo predaval Jure Križman, specializiran za procese z umetno inteligenco, ki bo predstavil orodja, kot so ChatGPT, Gemini, Claude in Microsoft Copilot, ter pokazal, kako jih uporabiti pri vsakdanjem delu. "Umetna inteligenca ne bo nadomestila ljudi, bo pa nadomestila tiste, ki je ne znajo uporabljati," poudarja.

V sklopu predsejemskega dogajanja portal MojeDelo.com vabi tudi k sodelovanju v nagradni igri, v kateri lahko sodelujete za privlačne nagrade. Več informacij lahko dobite TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, D. O. O.

