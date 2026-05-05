Torek, 5. 5. 2026, 10.54
Evroliga, četrtfinale, tretje tekme
Sladke skrbi za Fenerbahče, Olympiakos, Panathinaikos in Real
Real Madrid, Olympiacos, Fenerbahče in Panathinaikos po prvih dveh tekmah v četrtfinalu evrolige proti svojim tekmcem vodijo z 2:0, kar se je zgodilo prvič od uvedbe končnice in serij na tri zmage v sezoni 2008/09. Vsi potrebujejo le eno zmago za napredovanje na zaključni turnir. Bo jim to uspelo že v prvem poskusu?
Od sezone 2008/09 je 33-krat katera izmed ekip povedla z 2:0 v seriji, 16 od teh 33 serij (48,5%), v katerih je ena ekipa po drugi tekmi vodila z 2:0, se je končalo z zmago na tretji tekmi. Deset serij se je podaljšalo do četrte tekme (30,3%), sedem pa do odločilne pete tekme (21,2%). Le Real Madridu pa se je do zdaj uspelo vrniti po zaostanku z 0:2 v seriji in pripraviti preobrat, to se je zgodilo leta 2023 proti Partizanu, nato pa so prišli tudi do svojega 11. naslova v evroligi.
Zaključni turnir bo potekal zadnji vikend v maju v Atenah, v Telekom Centru. Polfinale bo v petek, 22. maja, finale pa bo v nedeljo, 24. maja.
Torek, 5. maj
Sreda, 6. maj
Pari četrtfinala:
Fenerbahče (4) – Žalgiris (5) /2:0/
Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6) /2:0/
Valencia (2) – Panathinaikos (7) /0:2/
Olympiacos (1) – Monaco (8) /2:0/
// izid v zmagah; igrajo na tri zmage