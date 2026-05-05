Sladke skrbi za Fenerbahče, Olympiakos, Panathinaikos in Real

Real Madrid, Olympiacos, Fenerbahče in Panathinaikos po prvih dveh tekmah v četrtfinalu evrolige proti svojim tekmcem vodijo z 2:0, kar se je zgodilo prvič od uvedbe končnice in serij na tri zmage v sezoni 2008/09. Vsi potrebujejo le eno zmago za napredovanje na zaključni turnir. Bo jim to uspelo že v prvem poskusu?

Od sezone 2008/09 je 33-krat katera izmed ekip povedla z 2:0 v seriji, 16 od teh 33 serij (48,5%), v katerih je ena ekipa po drugi tekmi vodila z 2:0, se je končalo z zmago na tretji tekmi. Deset serij se je podaljšalo do četrte tekme (30,3%), sedem pa do odločilne pete tekme (21,2%). Le Real Madridu pa se je do zdaj uspelo vrniti po zaostanku z 0:2 v seriji in pripraviti preobrat, to se je zgodilo leta 2023 proti Partizanu, nato pa so prišli tudi do svojega 11. naslova v evroligi.

Zaključni turnir bo potekal zadnji vikend v maju v Atenah, v Telekom Centru. Polfinale bo v petek, 22. maja, finale pa bo v nedeljo, 24. maja.

Evroliga, četrtfinale, tretje tekme:

Torek, 5. maj

Sreda, 6. maj

Pari četrtfinala: Fenerbahče (4) – Žalgiris (5) /2:0/

Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6) /2:0/

Valencia (2) – Panathinaikos (7) /0:2/

Olympiacos (1) – Monaco (8) /2:0/ // izid v zmagah; igrajo na tri zmage

