Dani Carvajal po koncu sezone odhaja iz Madrida

Španski nogometni reprezentant Dani Carvajal bo po koncu sezone zapustil Real iz Madrida, so na spletni strani sporočili iz vrst drugouvrščene ekipe španskega prvenstva. Carvajal je bil po odhodu Luke Modrića k Milanu kapetan kraljevo belih.

Dolgoletni španski reprezentant je za Real Madrid odigral 450 tekem in se podpisal pod 27 lovorik, vključno s šestimi naslovi v ligi prvakov in štirimi naslovi državnih prvakov.

Iz vrst Reala so se poklonili Carvajalu, ki "velja za legendo kluba, ki ji bomo vselej hvaležni". Do vrha svetovne piramide je napredoval skozi mladinske selekcije.

Carvajal bo zadnjo tekmo za Real igral konec tedna doma proti Athleticu iz Bilbaa.

Štiriintridesetletni desni bočni nogometaš je upal tudi na nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo 11. junija začelo v ZDA, Kanadi in Mehiki, a je po številnih poškodbah in težavah ostal brez mesta na seznamu selektorja Luisa de la Fuenteja.

Za špansko reprezentanco je nastopil 52-krat in dosegel en gol. Z njo je pred dvema letoma osvojil naslov evropskih prvakov.