Fenerbahče, Olympiakos in Panathinaikos so po drugih četrtfinalnih obračunih košarkarske evrolige že v četrtek v zmagah povedli z 2:0. Za uvrstitev na zaključni turnir, ki bo med 22. in 24. majem v Atenah, potrebujejo le še eno zmago. V petek si je prednost dveh zmag priboril še Rea, ki je bil s 102:75 boljši od Hapoela.

Tekmo Olympiacosa sta si iz prve vrste ogledala Novak Đoković in Giannis Antetokounmpo. Foto: Guliverimage Turški Fenerbahče je bil na drugi četrtfinalni tekmi boljši od litovskega Žalgirisa s 86:74, medtem ko je pirejski Olympiakos visoko ugnal Monaco s 94:64. Še najbolj razburljivo je bilo v Valencii, kjer je Panathinaikos še drugič ukanil špansko zasedbo, tokrat po podaljšku s 107:105. Odločilni točki je sekundo pred koncem prispeval Nigel Hayes-Davis.

V petek je Real iz Madrida visoko s 102:75 premagal Hapoel. Na začetku je imel nekaj več težav kot na prvi tekmi, gostje so namreč vodili večji del prvega polčasa, šele v drugem so Madridčani naredili večjo razliko, v zadnji četrtini pa tekmeca povsem povozili (29:13). Najbolj učinkovit pri domačih je bil Facundo Campazzo s 23 točkami, pri gostih pa jih je 19 dosegel Dan Oturu.

Ekipe igrajo na tri zmage, štirje zmagovalci pa se bodo prebili na zaključni turnir. Ta bo bo potekal zadnji vikend v maju v Atenah, v Telekom Centru. Polfinale bo v petek, 22. maja, finale pa bo v nedeljo, 24. maja.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme:

Četrtek, 30. april

Petek, 1. maj

Pari četrtfinala: Fenerbahče (4) – Žalgiris (5) /2:0/

Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6) /2:0/

Valencia (2) – Panathinaikos (7) /0:2/

Olympiacos (1) – Monaco (8) /2:0/ // izid v zmagah; igrajo na tri zmage

