Bomba v Madridu, diši po senzacionalni vrnitvi!

Sezona 2025/26 madridskemu Realu ni prinesla želenih lovorik. Zvezdniška zasedba, v kateri izstopa Kylian Mbappe, ni najboljša ne v Španiji (Barcelona), ne v Evropi, kjer je v četrtfinalu lige prvakov izpadla proti Bayernu. Po koncu sezone se tako v kraljevem klubu obetajo spremembe, vse več pa je govoric, da bi se lahko na položaj trenerja vrnil eden in edini Jose Mourinho, ki je že stopil v stik s predsednikom Reala Florentinom Perezom.

Zdajšnjemu strategu Reala Alvaru Arbeloi so očitno šteti dnevi. Po sezoni, v kateri so privrženci zaman čakali na nove lovorike, bo vroči stolček prepustil nekomu drugemu. Sodeč po zadnjih govoricah, ki so preplavile Španijo in Portugalsko, je odločitev prvega moža kluba Florentina Pereza že znana. Če se bodo uresničile, bo nogometna Evropa priča eni najbolj spektakularnih vrnitev, saj bi se lahko po dobrem desetletju na položaj trenerja Reala vrnil Jose Mourinho. Karizmatični Portugalec, katerega trenerska zvezda v zadnjem obdobju bledi, po manj uspešnem dokazovanju v Turčiji (Fenerbahče) pa trenutno vodi neporaženo Benfico, s katero je zaradi prevelikega števila remijev izgubil boj za državni naslov proti Portu, je blizu vrnitve v Madrid.

Mourinho je vodil Real med letoma 2010 in 2013

Foto: Reuters Čeprav sta se sprva v medijih kot velika favorita za novega trenerja Reala omenjala Francoz Zinedine Zidane in Nemec Jürgen Klopp, vodstvo kluba z njima ni našlo skupne besede. Zdaj se največje možnosti pripisujejo Mourinhu, ki pozna odlično okolje v Madridu. Po poročanju Esdiaria naj bi Perez in Mourinho že opravila daljši video pogovor. Trajal naj bi kar uro, spremljal ga je tudi Mourinhov agent Jorge Mendes, v njem pa naj bi 63-letni portugalski strateg, znan po ostrem jeziku, že tudi izrazil zahteve, brez katerih se ni pripravljen vrniti v Španijo. Želi popolni nadzor nad športnim delom ekipe.

Mourinho je vodil Real med letoma 2010 in 2013, dosegal odmevne uspehe zlasti v domačem prvenstvu, kjer je prekinil dominacijo Barcelone, v ligi prvakov pa ni šel nikoli, čeprav je bil pred tem najboljši tako s Portom kot tudi Interjem, do konca. Španski novinar Felix Diaz, ki podrobno spremlja dogajanje v kraljevem klubu, je tako 90-odstotno prepričan, da bo Mourinho nov trener Reala.

🚨🚨 @jfelixdiaz: "I think there is a NINETY PERCENT chance that Mourinho will be Real Madrid's NEXT coach.



There have been NO movements with other coaches, only with Mourinho. All roads lead to him." pic.twitter.com/s62oGWJnpt — Madrid Zone (@theMadridZone) May 6, 2026

Portugalec ima sicer aktualno pogodbo z Benfico do leta 2027, več konkretnih odgovorov na to temo pa bi lahko Florentino Perez podal že prihodnji teden. Kot prvemu možu klubskega velikana, ki bo še drugo sezono zapored ostal brez lovorik, mu ni lahko. Real želi vrniti na zmagovalne tirnice, sodeč po zadnjih govoricah, pa želi to storiti s pomočjo Portugalca, ob katerem ni nikoli dolgčas.