Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat-Armenii z 1:2 (1:1). Kljub porazu pred povratno tekmo v Celju ostajajo optimistični. "Za nami je šele 'prvi polčas', prihodnji teden bomo doma naredili vse, da se uvrstimo v naslednji krog kvalifikacij. Nič še ni odločenega," je za klubsko spletno stran po koncu poudaril strateg Vitor Campelos .

Celjani so v Erevan, kjer so tako kot v Sloveniji temperature zelo visoke, odpotovali zelo motivirani. Želeli so si zmago, sploh prvo v tej sezoni, ki bi pomenila izvrstno izhodišče za povratno tekmo. Slovenski prvak, ki je v prejšnjem krogu po enajstmetrovkah izločil Egnatio, je proti armenskemu šampionu Araratu, ta je bil boljši od irske zasedbe Shamrock Rovers, povedel, na koncu pa doživel prvi poraz v sezoni in si malce poslabšal možnosti.

V Armeniji se je sicer začelo po celjskih notah. Mario Kvesić je v 20. minuti streljal, v roko zadel Bruna Wilsona, tako da je glavni sodnik, Slovak Ivan Kružliak, pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je v 22. minuti izvedel Svit Sešlar in zanesljivo poskrbel za vodstvo. A Armenci so v 37. minuti izenačili, ko je s prostega strela s približno 30 metrov Artur Serbojan žogo poslal v zgornji kot celjskih vrat za 1:1. Hladen tuš za Celjane pa je sledil v 70. minuti, ko je po podaji Edgarja Grigorjana z leve strani iz bližine zadel Franca.

Svit Sešlar je zadel z bele točke. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Celjani ostajajo optimistični

Celjani so se tako pred povratno tekmo znašli v zaostanku, a verjamejo v napredovanje. "Igrali smo proti kakovostni, dobro organizirani ekipi. Od samega začetka smo tekmo nadzorovali, dosegli zadetek, imeli še nekaj priložnosti. Prelomen trenutek tekme je bila zadeta vratnica, ko bi lahko povedli z 2:0 in tekmo na neki način ubili, saj bi bil obračun nato povsem drugačen, a smo za tem takoj prejeli zadetek za 1:1. Žal smo se pri drugem zadetku Ararata preslabo odzvali v obrambi, kasneje poskušali izenačiti, a nam ni uspelo," je dogajanje na zelenici za celjsko spletno stran opisal trener Vitor Campelos.

"Za nami je šele 'prvi polčas', prihodnji teden bomo doma naredili vse, da se uvrstimo v naslednji krog kvalifikacij. Nič še ni odločenega. Če sem pred tekmo verjel v to, da lahko izločimo Ararat, sem po njej o tem še bolj prepričan, saj nam je ta dvoboj dal vedeti, da jih lahko na povratni tekmi premagamo. Moramo pa vsekakor popraviti stvari, ki so nas pripeljale do poraza na prvi tekmi."

Mario Kvesić Foto: Luka Kotnik

Kvesić: Danes ne morem nikomur ničesar zameriti

Optimističen ostaja tudi Kvesić, ki je na začetku sezone daleč najbolj razpoložen nogometaš celjske zasedbe. "Občutek po porazu zagotovo ni najboljši, a glede na to, kaj smo prikazali, ostajam zelo optimističen. Po tekmi smo se v garderobi s soigralci pogovarjali, da ni nobenega razloga za negativnost. Večji del tekme smo prevladovali, nadzorovali tekmo, si ustvarjali priložnosti ... nasprotnik pa je dosegel evrogol, drugi gol pa smo jim podarili sami," je bil jasen Kvesić.

"Verjamem, da bomo na povratni tekmi boljši, da smo lahko boljši, tudi nasprotnika bomo boljše poznali. Danes ne morem nikomur ničesar zameriti. Dali smo vse od sebe, imeli smo dovolj priložnosti. Prihodnji teden pričakujem učinkovitejše Celje, pričakujem napredovanje. Res sem optimističen kljub porazu, saj je bilo veliko stvari danes dobrih. S pomočjo naših navijačev – upam, da jih bo v torek čim več – gremo po napredovanje," je dodal Hrvat, ki ga pred povratnim obračunom v soboto zvečer v 1. SNL s soigralci čaka še domači derbi z Olimpijo.

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