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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
15.45

Osveženo pred

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Natisni članek
stražar Rusija Ukrajina vojna dron direktor

Sreda, 5. 8. 2026, 15.45

1 ura, 13 minut

V eksploziji avtomobila huje ranjen direktor ruskega proizvajalca dronov

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Eksplozija | Zaradi posledic eksplozije sta umrla Tkačukov voznik in telesni stražar. | Foto Posnetek zaslona

Zaradi posledic eksplozije sta umrla Tkačukov voznik in telesni stražar.

Foto: Posnetek zaslona

Generalni direktor ruskega proizvajalca dronov Uraldronzavod Vladimir Tkačuk je bil danes huje ranjen v eksploziji avtomobila na obrobju mesta Jekaterinburg, poročajo ruski mediji. V eksploziji naj bi umrla njegov voznik in telesni stražar, navajajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju ruskega časopisa Kommersant, na katerega se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je mercedes 35-letnega Tkačuka eksplodiral v vasi Bolšoj Istok na obrobju Jekaterinburga. V tem mestu ima njegovo podjetje tudi sedež.

Ruska tiskovna agencija Tass je ob sklicevanju na reševalce poročala, da je bil Tkačuk ranjen v eksploziji in da je trenutno v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego, kjer se zdravniki borijo za njegovo življenje.

Umrla voznik in stražar 

Zaradi posledic eksplozije sta medtem umrla Tkačukov voznik in telesni stražar, so po poročanju španske tiskovne agencije EFE sporočili viri pri ruski policiji.

Okoliščine in čas incidenta še niso znani. Prav tako za zdaj ni uradnih informacij o storilcih ali motivu napada. Fotografije na ruskih družbenih omrežjih naj bi prikazovale zoglenelo ogrodje njegovega avtomobila, obdano z ožganimi ostanki.

Podjetje najbolj znano po proizvodnji dronov 

Podjetje Uraldronzavod je najbolj znano po proizvodnji dronov upir, ki jih Rusija uporablja na bojiščih v Ukrajini. Tkačuk, ki je podjetje ustanovil leta 2023, je ob tem vodil tudi profil na Telegramu z naslovom "Obsedeni z vojno", na katerem je objavljal novosti o vojni v Ukrajini.

Ukrajina je od začetka ruske invazije februarja 2022 ciljala več ruskih predstavnikov obrambnega in vojaškega sektorja. Prejšnji teden je bil v streljanju ranjen direktor in ustanovitelj še enega ruskega proizvajalca dronov, tožilci pa so incident označili za poskus umora. Ukrajina se na najnovejši incident ni odzvala.

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