V eksploziji avtomobila huje ranjen direktor ruskega proizvajalca dronov

Generalni direktor ruskega proizvajalca dronov Uraldronzavod Vladimir Tkačuk je bil danes huje ranjen v eksploziji avtomobila na obrobju mesta Jekaterinburg, poročajo ruski mediji. V eksploziji naj bi umrla njegov voznik in telesni stražar, navajajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju ruskega časopisa Kommersant, na katerega se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je mercedes 35-letnega Tkačuka eksplodiral v vasi Bolšoj Istok na obrobju Jekaterinburga. V tem mestu ima njegovo podjetje tudi sedež.

Ruska tiskovna agencija Tass je ob sklicevanju na reševalce poročala, da je bil Tkačuk ranjen v eksploziji in da je trenutno v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego, kjer se zdravniki borijo za njegovo življenje.

🇷🇺W obwodzie swierdłowskim w rosji doszło do zamachu na Władimira Tkaczuka, dyrektora generalnego zakładów 'Uraldronzawod', które produkują znane drony kamikadze „Upiór” (Упырь). Jego luksusowy samochód marki Mercedes został wysadzony w powietrze.



Tkaczuk to kluczowa postać… pic.twitter.com/wJ6jXFGIxf — Takeshi Kovacs (@PrzemekShura) August 5, 2026

Umrla voznik in stražar

Zaradi posledic eksplozije sta medtem umrla Tkačukov voznik in telesni stražar, so po poročanju španske tiskovne agencije EFE sporočili viri pri ruski policiji.

Okoliščine in čas incidenta še niso znani. Prav tako za zdaj ni uradnih informacij o storilcih ali motivu napada. Fotografije na ruskih družbenih omrežjih naj bi prikazovale zoglenelo ogrodje njegovega avtomobila, obdano z ožganimi ostanki.

🔺🔥​❗️Vývojář dronu „Upyr“ a zakladatel kanálu „Povernutyje na vojne“ Vladimir Tkačuk byl vyhozen do povětří ve svém voze Mercedes nedaleko Jekatěrinburgu, píše TASS.



​Samotný Tkačuk je na jednotce intenzivní péče, jeho řidič a ochranka v jedné osobě zemřel. pic.twitter.com/7SAytBrrnB — Filantrop_Group (@FGroup_CZE) August 5, 2026

Podjetje najbolj znano po proizvodnji dronov

Podjetje Uraldronzavod je najbolj znano po proizvodnji dronov upir, ki jih Rusija uporablja na bojiščih v Ukrajini. Tkačuk, ki je podjetje ustanovil leta 2023, je ob tem vodil tudi profil na Telegramu z naslovom "Obsedeni z vojno", na katerem je objavljal novosti o vojni v Ukrajini.

Ukrajina je od začetka ruske invazije februarja 2022 ciljala več ruskih predstavnikov obrambnega in vojaškega sektorja. Prejšnji teden je bil v streljanju ranjen direktor in ustanovitelj še enega ruskega proizvajalca dronov, tožilci pa so incident označili za poskus umora. Ukrajina se na najnovejši incident ni odzvala.