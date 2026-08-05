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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
16.04

Osveženo pred

51 minut

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Natisni članek
napad BBC London nož

Sreda, 5. 8. 2026, 16.04

51 minut

Na priljubljeni turistični destinaciji napad z nožem: ranjeni štirje moški, aretirali žensko

Avtorji:
K. M., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nož napad London | Za napad je osumljena 47-letna ženska. | Foto Posnetek zaslona

Za napad je osumljena 47-letna ženska.

Foto: Posnetek zaslona

V središču Londona so bili danes opoldne v napadu zabodeni štirje moški. Policija je v povezavi z napadom, ki se je zgodil v Covent Gardnu, živahnem predelu v središču britanske prestolnice, aretirala žensko, je sporočila policija.

"47-letno žensko so aretirali zaradi suma posedovanja ofenzivnega orožja in napada," je v izjavi, objavljeni na X, sporočila londonska metropolitanska policija.

V napadu so bili ranjeni moški, stari med 34 in 52 let, je poročal Sky News.

Čeprav je preiskava še v zgodnji fazi, naj bi bil incident "povezan z duševnim zdravjem," je sporočila policija. Kot je dodala, so policisti na kraju dogodka zasegli škarje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Londonska reševalna služba je sporočila, da je na kraju dogodka oskrbela štiri moške, ki so jih zaradi vbodnih ran z reševalnimi vozili odpeljali v bolnišnico.

 
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