Na priljubljeni turistični destinaciji napad z nožem: ranjeni štirje moški, aretirali žensko

V središču Londona so bili danes opoldne v napadu zabodeni štirje moški. Policija je v povezavi z napadom, ki se je zgodil v Covent Gardnu, živahnem predelu v središču britanske prestolnice, aretirala žensko, je sporočila policija.

"47-letno žensko so aretirali zaradi suma posedovanja ofenzivnega orožja in napada," je v izjavi, objavljeni na X, sporočila londonska metropolitanska policija.

V napadu so bili ranjeni moški, stari med 34 in 52 let, je poročal Sky News.

Čeprav je preiskava še v zgodnji fazi, naj bi bil incident "povezan z duševnim zdravjem," je sporočila policija. Kot je dodala, so policisti na kraju dogodka zasegli škarje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Londonska reševalna služba je sporočila, da je na kraju dogodka oskrbela štiri moške, ki so jih zaradi vbodnih ran z reševalnimi vozili odpeljali v bolnišnico.