Zakaj imate visok račun za elektriko in kako ga lahko občutno znižate?

Visok račun za elektriko je lahko marsikdaj neprijetno presenečenje, ki nas doleti ob začetku novega meseca. Tudi tisti, ki so že investirali v sončno elektrarno, opažajo, da prihranki niso vedno takšni, kot so pričakovali. Zato se vse pogosteje pojavlja vprašanje: zakaj je račun še vedno tako visok?

Odgovor ni več tako preprost kot nekoč. Danes namreč ne plačujemo samo za količino porabljene električne energije, temveč vedno večji del stroška predstavlja tudi omrežnina, ta pa je odvisna od tega, kako in kdaj energijo uporabljamo. Prav zato lahko dva uporabnika z enako porabo na koncu plačata zelo različen znesek.

Kaj se torej v resnici skriva v ozadju vašega računa za elektriko in kako ga lahko znižate? V nadaljevanju članka bomo razložili ključne dejavnike in rešitve, ki jih danes uporabljajo najbolj stroškovno učinkovito naravnana gospodinjstva.

V tokratni seriji člankov znotraj sklopa Energetika 2.0 na Siol.net skupaj s strokovnjaki podjetja NGEN odgovarjamo na konkretna vprašanja bralcev o porabi elektrike, sončnih elektrarnah, baterijah in pametnem upravljanju energije. Vsa vprašanja izhajajo iz resničnih dilem, ki ste jih bralci oddali preko našega obrazca, odgovori pa temeljijo na praktičnih izkušnjah in aktualnih rešitvah na trgu.

Kako sploh nastane račun za elektriko?

Končni znesek na računu je sestavljen iz več delov. Prvi je dobavljena električna energija, torej količina elektrike, ki jo dejansko porabite iz omrežja. Poleg tega pa pomemben delež predstavlja tudi omrežnina, ki je vezana na uporabo elektroenergetskega sistema. Tretji element, ki postaja vse pomembnejši, pa je obračunska moč, ta je neposredno povezana z vašimi konicami porabe.

Prav pri tem delu se skriva ključna sprememba zadnjih let. V številnih primerih omrežnina danes predstavlja enako velik ali celo večji strošek kot sama porabljena energija. To pomeni, da ni več pomembno le, koliko elektrike porabite, temveč predvsem, kako in kdaj jo porabljate.

In prav tukaj pridemo do pojma, ki ga večina uporabnikov še vedno slabo razume, to so konice porabe.

Kaj so konice porabe in zakaj vas lahko drago stanejo?

Konice porabe pomenijo trenutke, ko v vašem gospodinjstvu v zelo kratkem času porabite veliko električne moči. To se običajno zgodi, ko hkrati deluje več večjih porabnikov, na primer kuhalna plošča, pečica, toplotna črpalka in polnjenje električnega avtomobila.

Takrat poraba za kratek čas "skoči", in prav ta vrh oziroma konica je za elektroenergetski sistem najbolj obremenjujoča. Omrežje mora biti namreč dimenzionirano tako, da zmore pokriti tudi te najvišje obremenitve gospodinjstev, in prav zato se ta del porabe upošteva pri obračunu.

Z drugimi besedami: ne plačujete več samo za to, koliko elektrike porabite čez mesec, ampak tudi za to, koliko elektrike porabite naenkrat, torej kako jo porabljate. Če imate visoke konice, lahko to pomeni višjo obračunsko moč in posledično višji strošek omrežnine, tudi če je vaša skupna poraba povsem povprečna.

Prav zato so konice porabe danes eden ključnih razlogov za višje račune za elektriko.

Zakaj zgolj sončna elektrarna pogosto ne reši problema?

Marsikdo pričakuje, da bo z vgradnjo sončne elektrarne račun za elektriko občutno nižji. Delno to drži. Sončna elektrarna namreč zmanjša količino energije, ki jo morate kupiti iz omrežja, saj del potreb pokrijete z lastno proizvodnjo.

A težava nastane drugje. Sončna elektrarna sama po sebi ne vpliva na konice porabe. Če v določenem trenutku hkrati uporabljate več naprav, bo poraba še vedno visoka, ne glede na to, ali imate elektrarno ali ne. Prav ti kratkotrajni vrhovi pa danes pomembno vplivajo na višino računa, še posebej če nastajajo takrat, ko sončna elektrarna ne proizvaja električne energije, torej pozno popoldne, ponoči ali ob slabem vremenu.

Zato se pogosto zgodi, da uporabniki kljub sončni elektrarni ne dosežejo pričakovanih prihrankov. Strošek energije se sicer zmanjša, a zaradi nespremenjenih konic ostane pomemben del računa še vedno visok.

Rešitev je tako v bateriji, ki lahko te konice učinkovito zmanjša.

Kako baterija konkretno znižuje račun za elektriko?

Baterija v energetskem sistemu deluje kot nekakšen blažilnik porabe. Namesto da bi ob večji hkratni uporabi naprav vso energijo v trenutku črpali iz omrežja, sistem del potreb pokrije iz shranjene energije v bateriji. S tem se poraba izravna in izogne najvišjim skokom moči. To pomeni, da v ključnih trenutkih zmanjšate odjem iz omrežja, kar neposredno vpliva na nižje konice porabe. Posledično se zniža tudi obračunska moč, ki je pomemben del omrežnine.

Hkrati baterija omogoča, da več lastne proizvedene energije dejansko porabite sami, namesto da jo oddate v omrežje. Učinek je torej dvojni: na eni strani zmanjšate količino kupljene električne energije, na drugi pa optimizirate način porabe in s tem znižate stroške omrežnine.

Prav ta kombinacija je razlog, da baterija danes predstavlja enega ključnih elementov za učinkovito znižanje računa za elektriko.

Pametno upravljanje: zakaj danes ni več dovolj samo spremljanje? V zadnjih letih so se na trgu pojavile številne rešitve, ki uporabnikom omogočajo vpogled v porabo električne energije. A zgolj spremljanje danes pogosto ni več dovolj. Če želite dejansko znižati stroške, mora sistem narediti korak dlje, iz podatkov mora znati tudi ukrepati. Pametni sistemi, kot je SG Connect, zato ne delujejo le kot "merilnik", temveč kot aktivni upravljavec energije v vašem gospodinjstvu. SG Connect v realnem času spremlja porabo, proizvodnjo in stanje baterije ter na podlagi teh podatkov samodejno prilagaja delovanje sistema. To pomeni, da se energija uporablja takrat in na način, ki je za uporabnika najbolj optimalen. Foto: Jan Lukanović V praksi to pomeni, da sistem sam poskrbi za zmanjševanje konic porabe, boljši izkoristek lastne proizvedene energije in učinkovito uporabo baterije. Uporabniku tako ni treba razmišljati, kdaj vklopiti posamezne naprave ali kako razporediti porabo, sistem to optimizira sam, v ozadju. Prav v tem je tudi ključna razlika SG Connect od večine klasičnih rešitev na trgu. Te pogosto ostajajo na ravni spremljanja ali osnovne optimizacije, medtem ko SG Connect energijo aktivno upravlja z jasnim ciljem: znižati stroške in povečati izkoristek celotnega sistema. Pametno upravljanje tako danes ni več le dodatek, temveč pomemben del celostne energetske rešitve.

Primer iz prakse: poletje in zima nista enaka

Pri razumevanju porabe elektrike je pomembno vedeti, da se razmere čez leto precej spreminjajo, tudi za lastnike sončnih elektrarn. Tipičen primer so razlike med poletjem in zimo.

V poletnih mesecih, ko sončna elektrarna proizvede več energije in je poraba običajno nekoliko nižja, so konice praviloma manjše, pogosto le okoli 4,5 kilovata. Del porabe se namreč pokrije neposredno iz proizvodnje, zato je odjem iz omrežja bolj enakomeren.

Pozimi pa je slika drugačna. Proizvodnja sončne elektrarne je bistveno manjša, hkrati pa se poraba poveča, predvsem zaradi ogrevanja, razsvetljave in več časa, preživetega doma. Posledično so konice lahko precej višje, tudi okoli osem kilovatov ali še več, če imate doma električno vozilo.

Prav zato je pomembno, da se sistem upravljanja energije zna prilagajati sezoni. Le tako lahko učinkovito omejuje konice vse leto in zagotavlja stabilne prihranke ne glede na vremenske ali življenjske navade.

Kaj lahko naredi povprečno gospodinjstvo?

Dobra novica je, da za znižanje računa ni nujno najprej investirati v večje sisteme, prvi korak je razumevanje lastne porabe. Že osnovno spremljanje vam lahko pokaže, kdaj porabite največ elektrike in kateri porabniki povzročajo največje obremenitve.

Naslednji korak je razmislek o načinu uporabe naprav. Če večje porabnike, kot so pečica, pralni ali sušilni stroj, uporabljate ob različnih časih, lahko že s tem zmanjšate konice. Gre za majhne prilagoditve, ki pa lahko na dolgi rok pomenijo opazno razliko.

Ko želite narediti korak dlje, pa pride na vrsto razmislek o bateriji. Ta omogoča, da del porabe v najbolj obremenjenih trenutkih pokrijete iz shranjene energije, brez večjih sprememb vsakodnevnih navad.

Največji učinek pa dosežete s pametnim upravljanjem, kjer sistem samodejno skrbi za optimizacijo porabe. Tako vam ni treba razmišljati, kdaj vklopiti katero napravo, sistem to naredi namesto vas, z jasnim ciljem: nižji račun za elektriko.

Tak pristop omogočajo napredne rešitve, kot je SG Connect podjetja NGEN, ki nadgradijo klasično spremljanje porabe v aktivno upravljanje energije. SG Connect tako v realnem času prilagaja delovanje baterije in porabnikov ter skrbi, da je poraba čim bolj optimalna glede na vaše navade in razmere v omrežju. Prav ta kombinacija tehnologije in pametnega upravljanja danes predstavlja enega ključnih korakov k dolgoročno nižjim in bolj predvidljivim stroškom elektrike.

