Avtor:
N. V.

Četrtek,
14. 5. 2026,
14.15

Osveženo pred

24 minut

Imamo novega slovenskega prvaka v kavnih mojstrovinah

Jožef Fartek kavni koktajl | Zmagovalec Jožef Fartek med pripravo avtorskega kavnega napitka | Foto Neža Plestenjak - Moj fokus

Zmagovalec Jožef Fartek med pripravo avtorskega kavnega napitka

Foto: Neža Plestenjak - Moj fokus

Jožef Fartek, ki je sodnike prepričal predvsem s kavnim koktajlom, posvečenem Cankarju, bo Slovenijo zastopal na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave na Dunaju.

V sredo je v ljubljanski Odiseji potekal nacionalni finale mednarodnega tekmovanja Julius Meinl Barista Cup 2026. Pomerilo se je šest tekmovalcev, ki so morali pripraviti tri različne napitke: espresso, kavo z mlekom, ki jo je krasil latte art, ter avtorski napitek.

Julius Meinl Cup | Foto: Neža Plestenjak - Moj fokus Foto: Neža Plestenjak - Moj fokus

Sodniki so v kategoriji espresso ocenjevali videz in okus, pri čemer so posebno pozornost namenili kakovosti kreme ter uravnoteženosti, kompleksnosti in čistosti okusa. V kategoriji kave z mlekom so bile v ospredju pravilna priprava mleka, harmonija med osnovo espresso in mlekom ter seveda estetska dovršenost latte arta. Kategorija avtorskega napitka pa je baristom omogočila največ ustvarjalne svobode, saj so morali pripraviti kreativen kavni napitek, ki najbolje odraža karakter, navade, preference in kavno kulturo Slovencev.

Prav z avtorskim napitkom je sodnike najbolj prepričal in si zmago priboril Jožef Fartek iz mengeškega koktajl bara Pr' Fartku. Pripravil je kavni koktajl z imenom Kave bi, ki ga je posvetil 150-letnici rojstva Ivana Cankarja. 

Kavni koktajl Kave bi | Foto: Neža Plestenjak - Moj fokus Kavni koktajl Kave bi Foto: Neža Plestenjak - Moj fokus

Pripravil ga je iz hladno varjene kave Julius Meinl, lešnikovega in smetanovega likerja, sirupa karamele in nadomestka beljaka za peno na vrhu. "Posebno pozornost sem posvetil dekoraciji z orhidejo, šlajerjem, dekorativno travo ter ščepcem zlata in vanilje. Okus koktejla je na bolj grenki strani, zato sem zraven postregel še pecivo, ki je simboliziralo znamenite Cankarjeve brke," je svoj avtorski napitek opisal 29-letni Jožef Fartek in dodal, da ga je posvetil tudi svoji ženi, ki prav tako kot Cankar prihaja z Vrhnike.

Fartek se je z zmago v Ljubljani uvrstil v mednarodni finale, ki bo 4. septembra na Dunaju, domačem mestu znamenite pražarne Julius Meinl, ki je še nekoliko starejša od Cankarja, saj deluje že več kot 160 let.

Finalisti (z leve): Mitja Leščanec, Nejc Dujakovič, Mariya Nedeska, Yevheniya Lyubchyk, Miša Rozman in Jožef Fartek | Foto: Neža Plestenjak - Moj fokus Finalisti (z leve): Mitja Leščanec, Nejc Dujakovič, Mariya Nedeska, Yevheniya Lyubchyk, Miša Rozman in Jožef Fartek Foto: Neža Plestenjak - Moj fokus

Poleg Fartka so se v nacionalnem finalu pomerili še Mariya Nedeska iz Nook Bara v Kopru, Yevheniya Lyubchyk iz kavarne Astoria v Mariboru, Nejc Dujakovič iz Bara Blatnica v Trzinu, Miša Rozman iz kranjskega lokala Pr Puč in Mitja Leščanec iz Gradu Metlika.

