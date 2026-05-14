"Ničesar ne bi mogla narediti bolje. Ona pa me je odpihnila," se je svojega posebnega dvoboja spomnila nekdanja vrhunska teniška igralka Marija Šarapova, potem ko je še kot najstnica igrala proti veliki Moniki Seleš.

Marija Šarapova je na OP Francije zmagala leta 2012, skupno je zmagala na petih turnirjih za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Marija Šarapova, nekdanja prva teniška igralka sveta, je v svoji športni karieri pustila velik pečat. Dosegla je 34 turnirskih zmag, od tega je slavila na petih turnirjih za grand slam, ki veljajo za najprestižnejše turnirje. V svojem času je veljala za eno najbolj priljubljenih igralk, na vrh se je uvrščala tudi po zaslužkih.

A da je visokorasla Rusinja dosegla vse uspehe, je morala iti skozi marsikateri boleč poraz, manjkalo pa ni niti solz razočaranja. V podkastu rushmoreonx se je spomnila dvoboja, ki ji bo za vedno ostal v spominu. To je bil dvoboj proti legendarni Moniki Seleš na turnirju v Indian Wellsu, kjer je doživela hud poraz. A ta je ni toliko bolel.

Monika Seleš

"Proti njej sem igrala dvakrat in posebej se spomnim tekme na začetku kariere. Bilo je v Palm Springsu. Bila sem zelo mlada, dobila sem posebno povabilo organizatorja (wild card, op. p.). Zmagala sem v prvem krogu, nato pa sem za nasprotnico dobila Moniko. Izgubila sem, mislim, da z 1:6, 0:6 (rezultat je bil 6:0, 6:2, op. p.)," se je spominjala danes 39-letna Rusinja, ki je mislila, da je igrala tenis svojega življenja.

"Res sem igrala odlično. Ničesar ne bi mogla narediti bolje. Ona pa me je odpihnila. Kot da sploh ne bi bila tam. Kot da sploh ne spadam na to raven. Sploh nisem jokala. Rekla sem si, da ne bi mogla narediti nič več. Razlika v ravni igre je bila ogromna. Stara sem bila 15 ali 16 let. To je bil moj prvi wild card na velikem turnirju. Ko sem odhajala z igrišča, sem si rekla, da je to res veličina in da tako daleč še moram priti. Če pogledate statistiko, sicer nisem človek za statistiko, je osvojila osem naslovov za grand slam, še preden so jo zabodli. Takrat je imela komaj 19 let," je o Moniki Seleš z velikim spoštovanjem govorila Šarapova.

Leta 2016 je padla na dopinški kontroli. Foto: Reuters

Črn madež v karieri

Kljub zelo uspešni karieri bo pri Mariji Šarapovi vedno ostal črn madež dopinga. Leta 2016 je razkrila, da je jemala zdravilo meldonium, ki je bilo od začetka tistega leta na seznamu prepovedanih snovi. Mednarodna teniška zveza (ITF) je Rusinji sprva dosodila dve leti kazni, po pritožbi na Mednarodno športno razsodišče (CAS) pa so ji kazen zmanjšali na 15 mesecev. A po tistem nikoli ni bila več ista igralka. Leta 2020 se je odločila, da konča športno kariero.

Marija Šarapova je danes uspešna poslovna ženska in mama. Foto: Guliverimage

Kaj dela po karieri?

Po koncu kariere se je Marija Šarapova zelo dobro znašla v poslovnih vodah. Danes je investitorka in medijska ustvarjalka. Vodi svojo znamko Sugarpova, sedi v upravnem odboru modne skupine Moncler, vlaga v podjetja, povezana z wellnessom in lifestylom, leta 2026 pa je zagnala podkast Pretty Tough, v katerem se pogovarja z uspešnimi ženskami iz športa, posla in kulture.

Preberite še: