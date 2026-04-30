Natanko pred 33 leti je bil črn dan za tenis in tudi šport na sploh. Leta 1993 je bila med dvobojem zabodena Monika Seleš, ena najboljših teniških igralk, ki bi po mnenju mnogih lahko pisala zgodovino tega športa. Žal po tistem nikoli več ni bila ista in še danes po vseh teh čuti posledice grozljivega napada.

30. april ostaja datum, ki ga teniški svet ne more pozabiti. Tega dne leta 1993 je bila Monika Seleš, takrat prva igralka sveta, na turnirju v Hamburgu žrtev brutalnega napada, ki ni zaznamoval le njene kariere, ampak je za vedno spremenil tudi pogled na varnost v športu.

Moniki Seleš so takoj nudili pomoč

Grozen spomin: Roke je imel dvignjene nad glavo, v rokah pa je imel nož

Tisti petek je bil povsem običajen dan na igrišču, ko sta v četrtfinalu turnirja igrali Monika Seleš in Magdalena Maleeva. Pri izidu 6:4, 4:3, ko sta imeli igralki premor, se je zgodilo nekaj, česar ni pričakoval nihče. Takrat 38-letni Günter Parche se je neopazno prebil skozi tribuno in z nožem od zdaj napadel Seleševo. Zabodel jo je v hrbet. Igralka je odskočila, zavpila, se prijela za hrbet, v naslednjem trenutku pa se je sesedla.

"Spominjam se, da sem sedela in se brisala z brisačo. Nagnila sem se naprej, da bi naredila požirek. Čas se nama je iztekal in imela sem suha usta. Ravno, ko sem se z ustnicami dotaknila kozarca, sem v hrbtu začutila grozljivo bolečino. Zagledala sem moškega s kapo in nasmehom na obrazu. Roke je imel dvignjene nad glavo, v rokah pa je imel nož. Spet je želel iti proti meni. Nisem razumela, kaj se dogaja," se je spominjala tistega dogodka v svoji knjigi (Getting a Grip) Seleš.

Günterja Parcheja so varnostniki s pomočjo nekaterih gledalcev v nekaj sekundah ustavili, še preden bi lahko jo lahko ponovno napadel. Nekaj minut pozneje je bila Seleševa še vedno pri zavesti in odpeljali so jo v lokalno bolnišnico. Na majici je imela sledi krvi. Številni gledalci na tribunah so bili šokirani in brez besed. Prav tako vsa svetovna javnost, saj je novica hitro zaokrožila po svetu.

Monika Seleš in Steffi Graf sta bili takrat največji konkurentki na igrišču.

Neuravnovešeni in fanatični navijač Steffi Graf

Napadalec ni imel nobene povezave s Seleš, ampak je bil fanatičen navijač Steffi Graf, ki je bila takarat glavna konkurenca Moniki Seleš. Ta je bila takrat praktično nepremagljiva. Pri komaj 19 letih je že imela osem zmag na turnirjih za grand slam, v sezoni 1992 pa je izgubila le en dvoboj. Veliko teniških strokovnjakov je bilo prepričanih, da bi lahko postala ena največjih igralk vseh časov.

Kaj se pozneje dogajalo z napadalcem? Günter Parche ni nikoli odšel v zapor. Zadnja leta je preživel v negovalnem domu v Nordhausnu, kjer je avgusta 2022 umrl star 68 let. Javnost je za njegovo smrt izvedela šele skoraj leto pozneje, tik pred 30. obletnico napada. Sam je trdil, da Seleševe ni želel ubiti, ampak jo poškodovati toliko, da nekaj časa ne bi mogla igrati in bi se Steffi Graf vrnila na prvo mesto.

Monika Seleš tik po napadu.

Ena najbolj spornih stvari tistega incidenta je bila odločitev organizatorjev, da turnir kljub napadu izpeljejo do konca. Že naslednji dan so se dvoboji nadaljevali, naslov pa je osvojila Arantxa Sanchez Vicario. To bi bilo v današnjih časih nepredstavljivo in Seleš tega nikakor ne more pozabiti.

"Mislila sem, da bodo turnir prekinili. Pa se ni zgodilo nič. Vse je šlo naprej, kot da sem zamenljiva," je leta pozneje povedala za L’Equipe in bila razočarana, ker ji niso zamrznili statusa na lestvici WTA.

Vrnitev, ki pa ni bila več ista zgodba

Poleti 1995, dve leti po napadu, se je vrnila na igrišča. Najprej na ekshibiciji proti Martini Navratilovi, nato še na turnirju v Torontu, kjer je prepričljivo zmagala. Na OP ZDA istega leta je igrala v finalu, a izgubila proti Graf. Leta 1996 je osvojila OP Avstralije, kar je bila njena zadnja zmaga na turnirjih za grand slam.

Čeprav je še vrsto let ostala v svetovnem vrhu, nikoli več ni bila tako prepričljiva, kot je bila pred letom 1993. Sama je pozneje priznala, da se je borila z motnjami hranjenja in psihološkimi posledicami napada. Zadnji dvoboj je odigrala na OP Francije leta 2003, uradno pa se je iz profesionalnega tenisa umaknila pet let pozneje (2008). V svoji karieri je osvojila 53 turnirskih zmag.

Od tistega napada se je veliko spremenilo

Ta napad je v prihodnje prinesel veliko sprememb. Organizatorji so v naslednjih letih zaostrili ukrepe. Eni izmed njih so bili večja razdalja igralcev od gledalcev in večja prisotnost varnostnikov. In zaradi tega so takšni incidenti veliko manj verjetni.

Monika Seleš je danes stara 52 let in živi zelo zasebno življenje, stran od oči javnosti.

Nikoli ne bomo dobili odgovora, kaj bi ji lahko uspelo?

Ob vsem tem se še danes postavlja vprašanje, koliko zmag na največjih turnirjih bi lahko dosegla Monika Seleš … Bi lahko presegla mejnike Steffi Graf ali Serene Williams? Dejstvo je, da s tem incidentom tenis ni izgubil le igralke, ampak tudi športne zgodbe, ki bi se lahko končala precej drugače. Namesto tega je ostal boleč spomin, ki ni spremenil le poti vrhunske igralke, ampak tudi teniški šport.

