Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu danes srečal s kitajskim kolegom Ši Džinpingom. V ospredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila pa bosta tudi o iranski vojni in občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju.

6.00 Trump v Pekingu o trgovinskih napetostih in vojni z Iranom

Trump je v sredo zvečer prispel v Peking, kjer ga bo danes slovesno sprejel predsednik Ši. Sledili bodo pogovori obeh voditeljev, zvečer pa bo še slovesna večerja. Pred koncem obiska bosta imela Trump in Ši v petek delovno kosilo.

Visoko na dnevnem redu pogovorov bo trgovina, ki jo obremenjujejo ameriške carine in kitajski ukrepi. Trump je ob začetku svojega drugega mandata sprožil trgovinsko vojno s Kitajsko, kar je zaostrilo odnose med velesilama. Trenutno med državama sicer velja trgovinsko premirje.

Druga pomembna tema bo vojna proti Iranu, ki so jo 28. februarja sprožili ZDA in Izrael. Trump bo po napovedih skušal prepričati Peking, naj izvede večji pritisk na Teheran v prizadevanjih za končanje vojne. Trump in Ši naj bi govorila tudi o Tajvanu, ki ga ima Kitajska za del svojega ozemlja.

Trumpa na obisku spremlja državni sekretar Marco Rubio, pa tudi delegacija vodilnih predstavnikov ameriških podjetij. Kot je pred obiskom dejal Trump, bo predsednika Ši Džinpinga prosil, naj Kitajsko odpre ameriškim podjetjem.