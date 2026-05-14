Pajenk: Vemo, kaj je naš cilj

Slovenska ženska in moška odbojkarska reprezentanca sta danes v Celju predstavili cilje pred začetkom nove reprezentančne sezone. Obe izbrani vrsti čakajo veliki izzivi, saj se dekleta želijo prvič uvrstiti v ligo narodov, medtem ko ima moška reprezentanca že tradicionalno visoke cilje.

Moška reprezentanca bo v elitni ligi narodov nastopila že šestič, medtem ko žensko izbrano vrsto od uvrstitve v elito ločita le še dve mesti na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), kjer zasedajo 18. mesto.

"Mislim, da smo v zadnjih letih končno našle pravo pot. Ekipa ostaja enaka in se ne spreminja. Vse stremimo k istemu cilju, za katerega menim, da imamo dovolj kakovosti, da ga dosežemo. Zdaj moramo stvar le še povezati v celoto," je povedala kapetanka reprezentance Saša Planinšec.

Navkljub natrpanemu urniku, je na današnji novinarski konferenci optimizem izžareval tudi dolgoletni reprezentančni bloker Alen Pajenk. "Mislim, da bomo že na prvi pripravljalni tekmi proti Srbiji (1. junija v Stožicah op. STA) pokazali pravo formo. Vsaka točka je pomembna, saj je naš končni cilj uvrstitev na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028."

Glede konkretnih rezultatskih ciljev Pajenk ni pustil nobenega dvoma. "V ligi narodov se želimo uvrstiti na turnir najboljše osmerice, medtem ko je naš cilj na evropskem prvenstvu medalja."

Uroš Planinšič Foto: VolleyballWorld

Do tja se bodo morali prebiti z mlajšima organizatorjema igre Urošem Planinšičem in Nejcem Najdičem, ki bosta nadomestila dolgoletna podajalca Gregorja Ropreta in Dejana Vinčića, a glede tega Pajenk ne vidi posebnih težav. "Z obema že kar nekaj časa igramo skupaj. Mislim, da se že na treningih vidi, da postopoma prihajamo do prave igre. Trenutno je vse v najlepšem redu."

Mladi Mariborčan Najdič, ki v minuli sezoni ni dobil veliko priložnosti za igro v moštvu ACH Volleyja, se ne boji novih izzivov. "Na naju s Planinšičem je zdaj nekoliko večje breme, saj ne želiva zmanjšati tekmovalnih ciljev, ki so za nas na vsakem tekmovanju zelo visoki. Mislim, da bova zdržala pritisk. Pred nami je lepo poletje."

Po njegovih besedah naj bi igra reprezentance v prihodnjih letih temeljila na močnem bloku in protinapadu, s katerim želijo slovenski odbojkarji "izčrpati" tekmeca. "Temelje za to smo postavili že lani, letos vse skupaj zgolj še nadgrajujemo," je še dodal Najdič.

Letošnja sezona prelomna tudi za dekleta?

Če so bila dekleta v minulih letih nekoliko v senci fantov, utegne letošnja sezona glede tega biti prelomna. "Uspehi moške reprezentance nas ženejo naprej, saj jim jih zelo privoščimo, a želimo si, da bi tudi me prišle na 'veliko sceno,' je dejala blokerka Nika Milošič.

Nika Milošič Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Pot do svetovne elite jih bo vodila preko evropske lige in evropskega prvenstva.

"V evropski ligi smo imele srečo z žrebom, zato imamo lepo priložnost, da se uvrstimo med najboljše štiri. To je resnično naš cilj. Zaslužimo si, da zaigramo med najboljšimi na svetu. Nekajkrat smo že bile blizu, a do preskoka na žalost še ni prišlo. Upam, da se bo zgodil čim prej," je povedala Milošič, ki bo v izbrani vrsti letos združila moči s svojo starejšo sestro Klaro.

Moško reprezentanco prva tekma v ligi narodov čaka 10. junija, ko se bo Kitajskem pomerila z gostiteljico turnirja. Slovenija bo med 24. in 28. junijem gostila turnir v Stožicah, kjer jo čakajo ekipe Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.

Slovenke se bodo 5. junija v evropski ligi pomerile s Črno Goro, dan kasneje pa še z Gruzijo. Teden dni kasneje jih v športni dvorani v Vižmarjah čakata še tekmi z Islandijo in Latvijo, nato pa 20. in 21. junija v Skopju še s Hrvaško in Severno Makedonijo.

