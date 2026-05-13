Thalasso Spa Lepa Vida: ko soline postanejo dotik

V Thalasso Spa Lepa Vida se zgodba Piranskih solin nadaljuje skozi stik s telesom, ritmom poletja in nego, ki nastaja iz neokrnjenega okolja Sečoveljskih solin.

Ko se poletje vrača v soline

V Sečoveljskih solinah poletje nikoli ne pride naenkrat. Prihaja počasi – skozi svetlobo nad bazeni, veter, ki potuje med nasipi, in trenutke, ko se morje začne umirjati v sol.

Takrat v solinah ponovno zaživi tudi Thalasso Spa Lepa Vida. Prostor, kjer se stik s solinami nadaljuje skozi dotik, toploto in ritem poletja.

Tukaj sol, slanica in solinsko blato niso zgolj del nege, temveč del okolja, iz katerega ta nega nastaja.

Thalasso Spa Lepa Vida ponovno z vami od 1. junija



V Thalasso Spa Lepa Vida se stik s solinami ne konča ob pogledu na kristalizacijske bazene. Nadaljuje se skozi dotik soli na koži, toploto slanice in občutek počasnosti, ki ga soline že stoletja nosijo v sebi.



Foto: Jadran Rusjan

Tam, kjer se soline nadaljujejo

Thalasso Spa Lepa Vida deluje v času, ko v Sečoveljskih solinah nastaja sol. Ko se poleti bazeni napolnijo z gosto slanico, ko sonce, veter in delo solinarjev določajo ritem dneva, zaživi tudi prostor, ki to zgodbo prenese v nego telesa.

Soline niso kulisa. So izvor.

V Sečoveljskih solinah pod blagovno znamko Piranske soline nastaja sol, skupaj z njo pa tudi slanica in solinsko blato – naravni elementi tega okolja, ki jih skozi čas oblikujejo minerali morja in sonce.

Foto: Jaka Ivančič

Slanica je koncentrirano morje. Gosta, z minerali bogata tekočina, ki nastaja skozi postopno izhlapevanje morske vode in predstavlja osnovo, iz katere nastajajo solni kristali – v solinah poznana tudi kot matična voda.

Ob kristalizacijskih poljih in solinskih kanalih pa ob prisotnosti slanice zori tudi solinsko blato – naravni morski sediment, bogat z minerali, ki se že stoletja uporablja v terapevtske in lepotilne namene.

Edinstvene Sečoveljske soline



Foto: arhiv Soline med najstarejše tradicionalno delujoče soline v Evropi.



Sol še danes nastaja po tradicionalnem postopku ročne pridelave na petoli – edinstveni živi podlagi kristalizacijskih bazenov.



Več o petoli in posebnem značaju soli iz Piranskih solin lahko preberete TUKAJ. Sečoveljske soline spadajov Evropi.Sol še danes nastaja po tradicionalnem postopku ročne pridelave na petoli – edinstveni živi podlagi kristalizacijskih bazenov.Več oin posebnem značajulahko preberete

Dotik solin

Foto: arhiv Soline V Thalasso Spa Lepa Vida nega temelji na tesni povezanosti z okoljem solin.

To se začuti v prostoru, ritmu in načinu, kako se posamezni elementi solin prenesejo v stik s telesom.

Sol, slanica in solinsko blato so del neg, ki izhajajo iz okolja Sečoveljskih solin in bogastva mineralov, ki jih ustvarja morje.

Spodbujajoči občutek soli na koži, blagodejnost slanice in toplota solinskega blata ustvarjajo posebno izkušnjo sprostitve – umirjeno, počasno, predvsem pa naravno.

Na istih elementih temelji tudi kozmetična linija Lepa Vida, ki elemente Piranskih solin prenaša tudi v vsakodnevne rituale nege.

Terapevti pri svojem delu sledijo ritmu solin – brez hitenja, brez odvečnosti, z občutkom za telo in trenutek.

In prav v tej preprostosti se skriva občutek, zaradi katerega se mnogi v Lepo Vido vračajo vsako poletje znova.

Telo v ritmu solin

V Thalasso Spa Lepa Vida se nega odvija skozi različne rituale, povezane z elementi solin.

Foto: Jadran Rusjan

Kopeli v slanici, solni pilingi, obloge s solinskim blatom in masaže ustvarjajo poseben stik z morjem in njegovimi minerali.

Del te izkušnje so tudi bazen z ogrevano morsko vodo ter manjši sprostitveni bazeni, kjer se toplota poletja in mir solin združita v edinstven občutek lahkotnosti.

Posebno mesto imajo tudi kneipp bazeni, kjer se toplina in hlad vode izmenjujeta v občutku, ki telo postopno prebudi in umiri.

Vse skupaj spremlja občutek počasnosti, ki ga v Sečoveljskih solinah že stoletja določajo morje, sonce in čas.

Foto: arhiv Solin

Prostor, odprt poletju

Thalasso Spa Lepa Vida je prostor na odprtem, umeščen v osrčje Krajinskega parka Sečoveljskih solin. Obdan z lesenimi potmi, pogledom na solinska polja in odprtim nebom deluje drugače od klasičnih wellness centrov – bolj umirjeno, predvsem pa bolj povezano z okoljem, ki ga obdaja.

Poleti, ko soline živijo svoj najbolj intenziven ritem, tudi Lepa Vida postane del iste zgodbe.

Foto: arhiv Solin

Dnevi v Thalasso Spa Lepa Vida tečejo počasneje

Med toploto lesa, vonjem morja in tišino solinskih polj se telo postopno sprosti, misli umirijo, prostor pa začne človeka nežno, skorja neopazno sproščati.

V senci nad bazeni, med negami in trenutki počitka ostaja ves čas prisoten občutek solin – ne kot kulisa, temveč kot nekaj, kar spremlja celotno izkušnjo.

Poletni trenutki v dvoje ali s prijatelji



Ob odprtju nove sezone so do 31. 5. na voljo tudi posebni paketi darilnih bonov za 240-minutni vstop v Thalasso Spa Lepa Vida. Ob nakupu treh bonov četrtega prejmete brezplačno. Darilni boni in več informacij: Ob odprtju nove sezone so do 31. 5. na voljo tudi posebni paketi darilnih bonov za 240-minutni vstop v Thalasso Spa Lepa Vida. Ob nakupu treh bonov četrtega prejmete brezplačno. Darilni boni in več informacij: Piranske soline

Foto: Piranske soline

Ritem, ki ostane

Poletje ima v Sečoveljskih solinah svoj tempo.

Svetloba nad bazeni, vonj morja, tišina med lesenimi potmi in občutek soli na koži ustvarjajo trenutke, ki jih telo pomni še dolgo.

Ko se vaš dan med solinskimi polji počasi umiri, ostane občutek, da se tukaj vse odvija nekoliko drugače – bolj tiho, bolj počasi in bližje sebi.

Thalasso Spa Lepa Vida ponovno z vami od 1. junija.

Naročnik oglasne vsebine je Soline d.o.o.