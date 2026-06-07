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Branka Grbin

Avtor:
Branka Grbin

Nedelja,
7. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 47 minut

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Natisni članek
pomlajevanje roke lepotni posegi lepotni posegi Ernest Novak

Nedelja, 7. 6. 2026, 4.00

6 ur, 47 minut

Pomlajevanje rok: lepotni poseg, po katerem je vse več povpraševanja

Branka Grbin

Avtor:
Branka Grbin

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pomlajevanje rok | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ker gre za del telesa, ki je poleg obraza najbolj izpostavljen soncu, se znaki staranja na rokah pogosto pokažejo hitro in precej izrazito. Hrbtna stran rok je prav zato eden prvih predelov, ki neopazno, a zelo zgovorno "razkrije" starost človeka, zaradi česar povpraševanje po pomlajevanju rok iz leta v leto narašča.

Slovenski estetski kirurg Ernest Novak, ki ima več kot 25 let izkušenj tudi na področju kirurgije rok, opaža, da se povpraševanje po pomlajevanju rok v zadnjih letih opazno povečuje. To je predvsem zato, ker ljudje k pomlajevanju videza zdaj pristopajo vse bolj celostno in se ne osredotočajo več samo na obraz.

"Pomemben razlog za večje zanimanje je tudi razvoj sodobnih materialov in tehnik, s katerimi lahko videz rok izboljšamo brez kirurškega posega. Današnji pristopi omogočajo bolj naravne, učinkovite in dolgotrajnejše rezultate ob minimalnem času okrevanja," pojasnjuje.

pomlajevanje rok | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Na pomlajevanje rok, ker delujejo starejše od obraza

Novak opaža, da se pacienti za pomladitev rok najpogosteje odločijo zaradi vidnih znakov staranja na hrbtni strani rok. Razlogov za to je več, pravi Novak: "Z leti koža izgublja elastičnost in podkožni volumen, zato postanejo žile in tetive bolj izrazite. Pogosto se pojavijo tudi pigmentni madeži, saj so roke eden soncu najbolj izpostavljenih delov telesa."

Prav kombinacija tanjšanja kože, izgube volumna in posledic UV-žarkov daje rokam utrujen in postaran videz, ki ga mnogi opazijo prej, kot bi si želeli. Pogosto pacienti povedo, da jih roke "izdajo", saj delujejo starejše od obraza ali celotnega videza.

Takšne opaznejše spremembe se običajno pokažejo po štiridesetem letu, pri nekaterih pa tudi nekoliko prej, predvsem zaradi genetike, življenjskega sloga in izpostavljenosti soncu. 

Kirurg pravi, da takrat predvsem ženske pogosto opazijo, da roke delujejo starejše, kot se same počutijo ali kot je videti njihov obraz. "To je tudi najpogostejši trenutek, ko se odločijo za posvet o možnostih pomladitve, predvsem če želijo ohraniti naraven in spočit videz brez izrazitih sprememb."

Rezultati prej in po pomlajevanju rok | Foto: Kirurgija Ernest Novak Rezultati prej in po pomlajevanju rok Foto: Kirurgija Ernest Novak

Dobro poznavanje anatomije in zmernost sta ključ do uspeha

Pred odločitvijo za poseg pomlajevanja rok je pomembno, da svoje roke zaupate v roke kirurgu, ki se na to zelo dobro spozna. Dobro poznavanje anatomije hrbtišča rok in zmernost sta namreč bistvenega pomena za varne posege in naravne rezultate.

Poleg izkušenega strokovnjaka je ključnega pomena tudi pravilna tehnika aplikacije. "Pri sami tehniki je pomembno, da se material aplicira v pravo plast in v zmerni količini, saj ima hrbtišče rok zelo malo mehkega tkiva in veliko površinskih struktur. Cilj posega namreč ni izbrisati normalnih anatomskih struktur, temveč ustvariti subtilen prehod med kožo, tetivami in venami," razlaga Novak.

Vse to pa bo uspešno le s strokovnjakom, saj lahko pretirana količina polnila ali nepravilna aplikacija hitro povzroči nenaraven, "napihnjen" videz rok. Prav zato sta dobro poznavanje anatomije in občutek za zmernost ključna za varen poseg in naraven rezultat. 

pomlajevanje rok | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Hialuronsko kislino premagali biostimulatorji

V preteklosti so se za pomlajevanje rok najpogosteje uporabljala polnila s hialuronsko kislino, danes pa se vse bolj uveljavljajo biostimulatorji, ki so trenutno ena najbolj učinkovitih in najmanj invazivnih možnosti, pravi kirurg.

Ob tem dodaja, da dobre rezultate sicer še vedno dosegajo tudi s hialuronskimi polnili, ki imajo hitrejši učinek, vendar so rezultati običajno kratkotrajni. "Biostimulatorji pa delujejo postopoma, saj spodbujajo tvorbo lastnega kolagena in s tem izboljšujejo kakovost kože na bolj naraven način."

Med biostimulatorji se je po mojih izkušnjah kot najbolj učinkovita izkazala poli-L-mlečna kislina, saj omogoča nežno povrnitev izgubljenega volumna, zmanjša vidnost žil in tetiv ter izboljša elastičnost in splošno kakovost kože. Obenem velja za enega najvarnejših biostimulatorjev, saj je ob pravilni tehniki aplikacije tveganje za zaplete zelo majhno.

S preventivo lahko naredimo veliko

Če še niste na točki, ko bi resno razmišljali o pomlajevanju rok, lahko s preventivo storite veliko, svetuje Novak. Preventiva ima pri staranju rok namreč izjemno pomembno vlogo. 

Ker so roke zaradi pogoste izpostavljenosti soncu in drugim zunanjim vplivom med deli telesa, kjer se znaki staranja pojavijo najhitreje, je zaščita pred UV-žarki ključna za upočasnitev nastanka pigmentacij, izgube elastičnosti in tanjšanja kože. 

"Priporočljiva je redna uporaba krem z visokim zaščitnim faktorjem, še posebej v spomladanskih in poletnih mesecih. Pri daljših opravilih na prostem, ko so roke dlje časa izpostavljene soncu in zunanjim vplivom, pa svetujemo tudi uporabo zaščitnih rokavic."

Proces staranja rok lahko pomembno upočasnimo še s pravilno nego in zmanjševanjem škodljivih vplivov, še svetuje Novak, a dodaja, da naravnih sprememb, ki jih prinašajo leta, ne moremo popolnoma preprečiti.

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