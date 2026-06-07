Čeprav se ljudje danes veliko lažje odločijo poiskati pomoč, pa je terapija postala tudi "velik biznis", je v Spotkastu povedal Jure Jamnik, ki uspešno deluje tako kot psiholog kot stand-up komik. Celotnemu pogovoru prisluhnite tukaj , spodaj pa si oglejte, zakaj meni, da terapija včasih morda sploh ni potrebna.

V Spotkastu smo nedavno gostili Jureta Jamnika, ki kot komik z zabavnimi posnetki dosega zavidljivo število ogledov na družbenih omrežjih, sicer pa deluje tudi kot psiholog in terapevt medicinske hipnoze. V pogovoru se je zelo trezno in umirjeno dotaknil tudi problematike samomorov, potrebe po psihološki pomoči in izgorelosti.

Včasih ni treba iskati grešnega kozla v sebi

Opozoril je, da je treba vsakogar, ki se v svoji koži ne počuti dobro, jemati resno, vendar pa je bil tudi sam že večkrat v vlogi, ko je pacientu rekel, da težave ne vidi toliko v njem kot v okoliščinah ali odnosih, v katerih se je znašel. "Mogoče imamo včasih enostavno smolo s stvarmi, ki se dogajajo okrog nas."

Jure sicer poudarja, da mora vsako diagnostiko opraviti strokovnjak po temeljitem pogovoru. "Priljubljenost" izgorelosti sicer pripisuje več dejavnikom, močno je povezana z občutkom smisla, hkrati pa se danes o duševnem zdravju več govori in zato ta tema ni več tak tabu.

"Ljudje se veliko lažje odločijo poiskati pomoč kot nekoč," pravi, a priznava, da je dandanes terapija tudi dober posel: "Treba je biti iskren. Psihoterapija, psihološka pomoč, je postala velik biznis. Tudi zato, kako so stvari pri nas urejene."

Celotnemu pogovoru z Juretom Jamnikom, ki se dotakne tudi vloge humorja pri terapiji, prisluhnite tukaj.