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Avtor:
I. J.

Nedelja,
7. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 45 minut

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Spotkast Spotkast Jure Jamnik psihoterapija izgorelost

Nedelja, 7. 6. 2026, 4.00

6 ur, 45 minut

Komik in psiholog Jure Jamnik: Psihološka pomoč je postala velik posel

Avtor:
I. J.

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Jure Jamnik, Spotkast | Foto Luka Petrič

Foto: Luka Petrič

Čeprav se ljudje danes veliko lažje odločijo poiskati pomoč, pa je terapija postala tudi "velik biznis", je v Spotkastu povedal Jure Jamnik, ki uspešno deluje tako kot psiholog kot stand-up komik. Celotnemu pogovoru prisluhnite tukaj, spodaj pa si oglejte, zakaj meni, da terapija včasih morda sploh ni potrebna.

V Spotkastu smo nedavno gostili Jureta Jamnika, ki kot komik z zabavnimi posnetki dosega zavidljivo število ogledov na družbenih omrežjih, sicer pa deluje tudi kot psiholog in terapevt medicinske hipnoze. V pogovoru se je zelo trezno in umirjeno dotaknil tudi problematike samomorov, potrebe po psihološki pomoči in izgorelosti.

Včasih ni treba iskati grešnega kozla v sebi

Opozoril je, da je treba vsakogar, ki se v svoji koži ne počuti dobro, jemati resno, vendar pa je bil tudi sam že večkrat v vlogi, ko je pacientu rekel, da težave ne vidi toliko v njem kot v okoliščinah ali odnosih, v katerih se je znašel. "Mogoče imamo včasih enostavno smolo s stvarmi, ki se dogajajo okrog nas."

Jure sicer poudarja, da mora vsako diagnostiko opraviti strokovnjak po temeljitem pogovoru. "Priljubljenost" izgorelosti sicer pripisuje več dejavnikom, močno je povezana z občutkom smisla, hkrati pa se danes o duševnem zdravju več govori in zato ta tema ni več tak tabu. 

"Ljudje se veliko lažje odločijo poiskati pomoč kot nekoč," pravi, a priznava, da je dandanes terapija tudi dober posel: "Treba je biti iskren. Psihoterapija, psihološka pomoč, je postala velik biznis. Tudi zato, kako so stvari pri nas urejene."

Celotnemu pogovoru z Juretom Jamnikom, ki se dotakne tudi vloge humorja pri terapiji, prisluhnite tukaj.
Maja Martina Merljak, Spotkast
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Trendi Nina Osenar: V današnjih strupeno zblojenih časih je težko vzdrževati dobro psihohigieno
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Spotkast Spotkast Jure Jamnik psihoterapija izgorelost
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