V soboto se je na Bledu na turistični vožnji s kočijo splašil konj. Kočija se je prevrnila, pri tem pa sta se poškodovali dve potnici, so sporočili s PU Kranj.

Radovljiški policisti so v soboto na območju Bleda nekaj po 12. uri obravnavali 31-letnega voznika vprežnega vozila oz. kočije, ki je na območju Bleda izvajal turistično vožnjo, pri čemer se je zaradi tega, ker se je splašil konj, prevrnil vprežni voz, na katerem sta bili potnici.

Turistki sta se v nesreči poškodovali. Na kraju jima je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ju prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.