Scenarij, s katerim so LA Kings lahko že nocoj v končnici

Medtem ko je v ligi NBA redni del končan, dodatne tekme za preboj v končnico pa se začnejo v noči na sredo, se v ligi NHL zadnje tekme rednega dela še igrajo. Los Angeles Kings imajo pred sabo še tri, na katerih bodo skušali ubraniti osmo mesto v zahodni konferenci, ki kot zadnje vodi v končnico. Lahko si jo zagotovijo že z zmago proti Seattlu (začetek tekme ob 3.30), če bo obenem San Jose po rednem delu premagal Nashville.

Los Angeles Kings so s 87 točkami na osmem mestu zahodne konference. Točko manj imajo Nashville Predators, a so ti odigrali že 80 tekem. Pred Anžetom Kopitarjem in soigralci pa so še tri tekme. Winnipeg Jets in San Jose Sharks za Kingsi zaostajajo za pet točk. Kraljem torej kaže dobro. Tudi njihovi zadnji trije nasprotniki so premagljivi: Seattle v noči na torek (3.30), Vancouver v noči na sredo in Calgary v noči na petek. Te tri ekipe so namreč na zadnjih treh mestih konference. Kopitarjevi so trenutno v nizu štirih zaporednih zmag.

San Jose in Nashville ob dveh zjutraj po srednjeevropskem času igrata med sabo, tako da lahko že ponedeljkov spored tekem odloči zadnjega potnika v končnico. To bodo Kingsi, če premagajo Seattle in obenem San Jose po rednem delu tekme premaga Nashville. Winnipeg igra proti Vegasu, ki si je že zagotovil mesto v končnici.

Liga NHL, 13. april:

