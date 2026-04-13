Po treh tednih se je nadaljevala angleška premier liga. Bitka za prvaka še ni odločena. Vodilni Arsenal, ki je imel niz štirih zmag, si je privoščil poraz z 1:2 proti Bournemouthu. Gol za zmago gostov je sredi drugega polčasa zabil Alex Scott. Manchester City je nato na derbiju kroga v Londonu zanesljivo ugnal Chelsea (3:0) in znižal zaostanek na šest točk, ob tem imajo meščani še tekmo v dobrem. Liverpool, ki ni zmagal prejšnjih treh ligaških tekmah, je z 2:0 premagal Fulham. Krog se končuje s ponedeljkovo tekmo Manchester United - Leeds (21.00). Oba Slovenca sta v prvi postavi, torej tudi Benjamin Šeško, ki je bil v zadnjih treh mesecih samo dvakrat.

Angleško prvenstvo, 32. krog:

Ponedeljek, 13. april:

Tretji Manchester United za vodilno ekipo zaostaja velikih 15 točk. Ekipa Benjamina Šeška igra hladno-toplo. Ima 15 zmag, deset remijev in šest porazov. Na prejšnjih treh tekmah je remizirala, zmagala in izgubila. Igra na zadnji tekmi 32. kroga (21.00), ko na Old Traffordu gostuje Leeds United z Jako Bijolom. Šlo bo torej za slovenski dvoboj. Ko so se pomerili na začetku januarja, je bilo 1:1.

Premier liga še ni odločena: Manchester City kaznoval Arsenal

Junior Kroupi je zabil Arsenalu že na začetku tekme, Viktor Gyökeres je poskrbel za izenačenje z bele pike. Foto: Reuters

Bournemouth je presenetil Arsenal. Foto: Reuters

V Londonu so se nogometaši Arsenala že v 17. minuti znašli v zaostanku, ko je iz bližine zadel Eli Junior Kroupi in dosegel svoj deseti zadetek v sezoni. Viktor Gyökeres je v 35. minuti unovčil enajstmetrovko za svoj 12. gol v ligi. Toda gosti so nudili dober odpor favoriziranim domačinom in v 75. minuti spet povedli prek Alexa Scotta. Izkazalo se je, da je bil to tudi končni izid, ker je pomenilo, da je Bournemouth v ligi neporažen že 12 tekem, nazadnje ga je ugnal prav Arsenal.

Izbranci španskega trenerja Pepa Guardiole so na nedeljski osrednji tekmi nato z izjemno učinkovito predstavo v drugem polčasu "demolirali" Chelsea. Med 51. in 68. minuto so dosegli kar tri gole, potem ko so zadeli Nico O'Reilly, Marc Guehi in Belgijec Jeremy Doku, v nadaljevanju pa zapravili še nekaj priložnosti za izdatnejšo zmago.

Pep Guardiola in njegov City se je vrnil v igro za prvaka Anglije. Foto: Guliverimage

Tottenham v coni izpada

V nedeljo so bile na sporedu še tri tekme. Četrtouvrščena Aston Villa je v Nottinghamu remizirala 1:1. Gosti so povedli v 23. minuti po avtogolu Brazilca Murilla, izenačujoči gol in končni izid pa je 15 minut kasneje postavil Valižan Neco Williams.

Crystal Palace je v obračunu proti Newcastlu v končnici postavil tekmo na glavo, absolutni junak pa je bil dvakratni francoski strelec Jean-Philippe Mateta. Izenačujoči gol je dosegel v 80. minuti, zmagovitega pa v četrti minuti sodnikovega podaljška po natančnem strelu z 11-metrovke. Srake je v končnici prvega polčasa v vodstvo popeljal Danec William Osula.

Mohamed Salah, ki po sezoni zapušča Liverpool, je zabil za povišanje vodstva na 2:0. Foto: Reuters Sunderland je še poglobil krizo Tottenhama. Londonska ekipa kljub menjavam trenerjev ne najde poti iz krize, trenutno je na 18. mestu, ki vodi v nižjo raven tekmovanja. Na stadionu luči v Sunderlandu je edini gol v 61. minuti dosegel Francoz Nordi Mukiele.

Liverpool je po slabšem obdobju in treh tekmah brez zmage v ligi tokrat le dosegel nove tri točke. Rdeči so premagali Fulham z 2:0. Rio Ngumoha in Mohamed Salah sta zadela v prvem polčasu. Brentford in Everton sta igrala 2:2, pri čemer je za domače oba zadetka dosegel Igor Thiago, z 21 goli drugi strelec lige, Burnley pa je doma izgubil proti Brightonu z 0:2, Mats Wieffer je bil dvakratni strelec.

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Nedelja, 12. april:

