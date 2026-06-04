Po dvajsetih letih je v kamniškem odbojkarskem klubu Calcit Volley prišlo do menjave na predsedniškem položaju. Dolgoletni predsednik Gregor Hribar se je na skupščini poslovil od vodenja kluba, njegovo delo pa bo nadaljeval Matjaž Sprogar.

"Mislim, da je prihod Matjaža Sprogarja dobra rešitev za klub. Tudi sam je včasih igral odbojko, zdaj jo igra njegov sin Bor, zato dobro pozna razmere v klubu. Želim si le, da bi bil proračun primerljiv z letošnjim," je ob slovesu povedal Gregor Hribar, ki je kot trener v začetku tisočletja Kamničane popeljal do vseh treh naslovov državnih prvakov moške ekipe Calcit Volleyja.

Hribar je klub dolga leta vodil v zahtevnem obdobju, v katerem je Calcit Volley ostal v samem vrhu slovenske odbojke. Pod njegovim vodstvom so Kamničani redno nastopali tudi v evropskih tekmovanjih, veliko pozornosti pa namenjali tudi delu z mladimi in povezovanju kluba z lokalnim okoljem.

Tudi njegov naslednik Matjaž Sprogar je s klubom povezan že vrsto let. V mladosti je bil član kamniškega kluba, v njem je igrala tudi njegova žena, danes pa dres Calcit Volleyja nosi njun sin Bor, ki je tudi slovenski reprezentant do 18 let. Sprogar je zaposlen v podjetju Calcit kot vodja informatike, zdaj pa je prevzel še eno najodgovornejših vlog v kamniškem športu.