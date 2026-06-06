Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po uvodni zmagi v evropski ligi, ko je s 3:0 premagala Črno goro, zmagala tudi na drugem obračunu tekmovanja. V Baru so Slovenke vlogo favoritinj upravičile proti Gruziji, zmagale so s 3:0 (16, 10, 24). Naslednje tekme evropske lige, prek katere se želijo uvrstiti v ligo narodov, bodo prihodnji teden igrale v Ljubljani.

Slovenija : Gruzija 3:0 (16, 10, 24) * Dvorana Topolica, gledalcev 71, sodnika: Mitrović (Črna gora) in Szabo (Italija).

* Gruzija: Gaprindašvili 4 (2 asa), Tevdoradze 13 (2 bloka), Kacitadze, Beriašvili, Bluašvili, Kobaidze 4 (2 asa), Pačulia, Lortkipanidze, Žgenti 4 (1 as, 1 blok), Muškudiani 4 (1 as), Jankoteli 1 (1 as), Lobžanidze 6 (2 bloka), Narimanidze.

* Slovenija: Pavlović Mori 1, K. Milošič, Pucelj 3, Lorber Fijok 2, Sillah 12 (1 as), Zatković 9 (1 as, 2 bloka), Šiftar 13 (1 as, 2 bloka), Frelih 1, N. Milošič 8 (1 as, 2 bloka), Mazej, Donko, Planinšec 8 (2 bloka), Gornjec Hodnik, Halužan Sagadin.

Slovenske odbojkarice so v petek uspešno začele prvi izziv sezone in dobile uvodno tekmo v evropski ligi, kjer ciljajo na najvišja mesta in lovijo uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Proti Črni gori je bilo nekaj nihanj v igri, danes pa so nasproti mreže stale na papirju še lažje tekmice.

Slovenke, tretje nosilke v ligi, so po zmagi nad Črno goro napredovale na 19. mesto na svetovni lestvici, medtem ko so na evropski 13. Gruzijke so na svetovni lestvici šele 87. reprezentanca, na evropski pa 36. Z Gruzijkami so se doslej merile dvakrat leta 2022 v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo in obe tekmi dobile s 3:0.

Danes je bila razlika v kvaliteti reprezentanc krepko vidna v prvih dveh nizih. V tretjem se je varovankam Alessandra Oreficeja spet pripetilo preveč napak, vseeno pa so na koncu iz težkega položaja izvlekle zmago in prvega od treh turnirjev lige zapuščajo s stoodstotnim izkupičkom.

Orefice si je danes privoščil nekaj rotacij v ekipi. Slovenke so po delnem izidu in vodstvu 8:3 hitro nakazale, v katero smer se bo odvijal prvi niz. V nadaljevanju jim je znova uspelo nanizati šest zaporednih točk, s čimer je prednost narasla na +9 (16:7). Ta je bila kmalu dvomestna (21:10) in čeprav so Gruzijke z delnim izidom 5:0 zmanjšale zaostanek (15:21), bližje kot to niso zmogle.

Mija Šiftar je k zmagi prispevala 13 točk. Foto: www.alesfevzer.com V drugem nizu je sledil podoben scenarij. Gruzijke so tokrat nekoliko dlje časa držale stik, dokler niso Slovenke sredi niza s petimi zaporednimi točami ušle na +5 (11:6). Hitro so prednost povišale na osem točk pri 15:7. Gruzijke so v tem nizu skupaj zmogle le deset točk, Slovenke pa so ga zaključile kar z osmimi zaporednimi točkami in s prednostjo 15 točk.

Še največ odpora so Gruzijke nudile v tretjem nizu, ko so tudi ogrozile popolno slovensko zmago. S tremi zaporednimi točkami so prvič ušle na +3 (6:3) preden so Slovenke izenačile na šesti točki. Gruzijke so še naprej vodile za točko, dve, v nadaljevanju niza sta si ekipi nekajkrat izmenjali prednost, Gruzija pa je v odločilnih trenutkih niza spet povedla za tri (21:18). Slovenke so izenačile, a so si Gruzijke pripravile prvo zaključno žogo v nizu. Te niso izkoristile, Slovenke so izid obrnile sebi v prid in po blok avtu tekmic unovčile svojo prvo zaključno žogo.

V slovenski izbrani vrsti je bila s 13 točkami najboljša Mija Šiftar, 12 jih je pristavila naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah. Pri Gruzijkah je bila s 13 točkami najuspešnejša Ana Tevdoradze.

Orefice: Dobili smo dobro lekcijo

"Začeli smo z dobrim ritmom in energijo na igrišču. Naš cilj je vedno enak, na igrišču poskusiti prikazati čim boljšo igro ne glede na to, kdo nam stoji na drugi strani mreže. Danes smo se prilagodili ravni igre Gruzije, kar je bila za nas velika napaka. Igrišče je vseeno enako za obe ekipi, žoga je enako okrogla in mreža enako visoka, zato moramo igrati ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Današnja tekma je bila za nas dobra lekcija, saj smo začutili, kako je, ko ima druga ekipa zaključno žogo. Kljub vsemu je ekipa na celotnem turnirju prikazala dobre predstave, že čez šest dni pa nas čaka turnir doma," je misli po zmagi za Odbojkarsko zvezo Slovenije strnil selektor Orefice.

Slovenke bodo naslednji teden gostile turnir, na katerem se bodo merile z Islandkami in Latvijkami. Foto: CEV

Drugi turnir evropske lige bodo odigrale v Ljubljani, ko bodo 12. junija ob 17. uri v športni dvorani Vižmarje - Brod gostile Islandke, 14. junija pa se bodo, prav tako ob 17. uri, pred svojimi navijači pomerile še z Latvijkami.

Tretji turnir evropske lige bo od 18. do 20. junija gostila Severna Makedonija. Tam Slovenke čakata še dvoboja s Hrvaticami in Makedonkami, v boju s tekmicami pa si bodo skušale zagotoviti uvrstitev med najboljše štiri reprezentance, ki bodo ostale v igri za ligo narodov.