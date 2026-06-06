Morilski lov na civiliste v Sarajevu? To je za zdaj znano.

Sarajevski safari je ime za domnevni pojav vojnega turizma med obleganjem Sarajeva (1992–1996), ki je vključeval lov na ljudi. Bogati tujci naj bi poročilih za veliko denarno plačilo lahko za zabavo streljali na civiliste v obleganem mestu z ostrostrelskimi puškami. Toda nemški novinar Michael Martens, dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) iz jugovzhodne Evrope, dvomi v to zgodbo.

"Če bi slišali zgodbe, kot je bila sarajevska safari (ljudje ubijajo ljudi za zabavo), iz Španije, Francije ali Nemčije, bi se upravičeno pojavili novinarski dvomi: Ali je to mogoče? Kaj vemo o tem? Kako zanesljivi so viri?" na družbenem omrežju X piše Michael Martens.

So bili viri dovolj preverjeni?

"Ampak to je samo Balkan, zato mnogi menijo, da je to verjetno ('Takšni so Balkanci'). Takšen način razmišljanja o Balkanu je še vedno razširjen, tudi med ljudmi, ki se imajo za liberalne in svetovljanske."

Martens piše, da bi morali zahodni novinarji pri poročanju o tej temi postavljajo ustrezna kritična vprašanja – vprašanja, ki so samoumevna pri poročanju o drugih temah. "Moj predhodni sum je, da nekateri niso (postavljali ustrezna kritična vprašanja, op. p.). Viri, ki so sprožili ta primer in poročanje o njem, si zaslužijo kritičen pristop, ki je bil preredko uporabljen. Torej, kateri so ti viri?

Kako verodostojna je zgodba?

"Začne se z dokumentarcem iz leta 2022 Sarajevski safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Vsak, ki ga zanima tema in razprava o njej, bi si ga moral (obvezno!) ogledati – in si zastaviti nekaj vprašanj: Kaj se naučimo iz tega filma? Kateri so viri? Kaj so uveljavljena, preverljiva dejstva, kaj so ugibanja ali govorice? Kako verodostojna je zgodba?" našteva Martens.

Martens na družbenem omrežju X o sarajevskem safariju:

"Sarajevo Safari" and Der Spiegel vs. Vučić, update:

The article against which Serbia’s president was temporarily able to obtain an injunction (einstweilige Verfügung) from a court in Hamburg is now back online. Here is what happened: https://t.co/OciabNRsSK — Michael Martens (@Andric1961) June 4, 2026

"Poleg tega se pripoved o starih, bogatih belih moških kot storilcih lepo ujema s klišejem 'beli moški = zlo'. Če bi bili v drugem kontekstu muslimani (ali ženske ali temnopolti) osumljeni umora za zabavo, bi novinarji to sprejeli prav tako nekritično?"

Martens: Sarajevski safari je trenutno bolj kot urbana legenda, ki odvrača pozornost od resničnih srbskih zločinov

"Opozorilo: Ne trdim, da se 'sarajevski safari' ni zgodil. Vendar se trenutno zdi bolj kot legenda, ki odvrača pozornost od resničnih srbskih zločinov, storjenih med obleganjem Sarajeva," tudi piše Martens.