Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sreda,
27. 5. 2026,
15.15

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Naj planinska koča Naj planinska koča Češka koča na Spodnjih ravneh Jezersko Gremo v hribe Gremo v hribe pohodništvo gore hribi

Sreda, 27. 5. 2026, 15.15

1 ura, 9 minut

Naj planinska koča 2024

Delovna akcija v Češki koči, ki vrata odpira 10. junija

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Češka koča na Spodnjih Ravneh - Naj visokogorska planinska koča 2024 | Češka koča na Spodnjih Ravneh | Foto Bojan Puhek

Češka koča na Spodnjih Ravneh

Foto: Bojan Puhek

Z junijem se bodo počasi začele odpirati tudi visokogorske planinske koče. Naj planinska koča leta 2024, Češka koča, bo vrata odprla 10. junija. Pred dnevi so v koči izvedli delovno akcijo, da bo urejena sprejela planince.

Češka koča na Spodnjih Ravneh - Naj visokogorska planinska koča 2024
Sportal Z idiličnega Jezerskega pohod na 124 let staro Češko kočo #video

V okolici Češke koče na Spodnjih Ravneh in na poti z Jezerskega do nje je še nekaj snega. Oskrbniki so sporočili, da bodo kočo odprli 10. junija. Nad Jezerskim pa je bilo živahno že prejšnji konec tedna. V koči so izvedli delovno akcijo in jo uredili za novo planinsko sezono. Rezervacije za prenočitve že sprejemajo. "Veseli bomo vašega obiska in nočitve pri nas! Z veseljem vam svetujemo tudi pri izbiri poti v visokogorje," so sporočili na uradnem profilu na Facebooku. V nedeljo so na snežiščih nad kočo izvedli turni smuk v spomin na Luko Karničarja in Rada Markiča, ki sta se smrtno poškodovala v nesreči gorskih reševalcev nad Okrešljem.

Pot do Češke koče ima nekaj zanimivih odsekov. | Foto: Bojan Puhek Pot do Češke koče ima nekaj zanimivih odsekov. Foto: Bojan Puhek Do Češke koče vodi delno zahtevna pot z Ravenske Kočne (čez Štularjevo planino ali mimo žičnice). Vzpon traja uro in pol. Če se ne želite z avtomobilom voziti po dolini in parkirati v Ravenski Kočni, kjer je parkiranje plačljivo, lahko avtomobil pustite tudi na Jezerskem, pred zapornico, kar pohod podaljša za slabo uro. A gre za res idiličen sprehod po dolini Ravenske Kočne, zato bo daljša tura prav prijetna.

Češka koča na Spodnjih Ravneh - Naj visokogorska planinska koča 2024
Sportal Podelili smo plaketi Češki koči in koči na Žavcarjevem vrhu #foto #video
Naj planinska koča Naj planinska koča Češka koča na Spodnjih ravneh Jezersko Gremo v hribe Gremo v hribe pohodništvo gore hribi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.