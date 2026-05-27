Z junijem se bodo počasi začele odpirati tudi visokogorske planinske koče. Naj planinska koča leta 2024, Češka koča, bo vrata odprla 10. junija. Pred dnevi so v koči izvedli delovno akcijo, da bo urejena sprejela planince.

V okolici Češke koče na Spodnjih Ravneh in na poti z Jezerskega do nje je še nekaj snega. Oskrbniki so sporočili, da bodo kočo odprli 10. junija. Nad Jezerskim pa je bilo živahno že prejšnji konec tedna. V koči so izvedli delovno akcijo in jo uredili za novo planinsko sezono. Rezervacije za prenočitve že sprejemajo. "Veseli bomo vašega obiska in nočitve pri nas! Z veseljem vam svetujemo tudi pri izbiri poti v visokogorje," so sporočili na uradnem profilu na Facebooku. V nedeljo so na snežiščih nad kočo izvedli turni smuk v spomin na Luko Karničarja in Rada Markiča, ki sta se smrtno poškodovala v nesreči gorskih reševalcev nad Okrešljem.

Pot do Češke koče ima nekaj zanimivih odsekov. Foto: Bojan Puhek Do Češke koče vodi delno zahtevna pot z Ravenske Kočne (čez Štularjevo planino ali mimo žičnice). Vzpon traja uro in pol. Če se ne želite z avtomobilom voziti po dolini in parkirati v Ravenski Kočni, kjer je parkiranje plačljivo, lahko avtomobil pustite tudi na Jezerskem, pred zapornico, kar pohod podaljša za slabo uro. A gre za res idiličen sprehod po dolini Ravenske Kočne, zato bo daljša tura prav prijetna.