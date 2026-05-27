V Tacnu začetek sezone svetovnega pokala za slalomiste na divjih vodah

Tacenski kajakaški center, Meka slovenskega kajaka in kanuja na divjih vodah, bo letos gostil uvodno tekmo svetovnega pokala. Ta bo potekala od petka do nedelje, po njej bodo znani prvi odgovori, kako so tekmovalci pripravljeni za sezono z dvema vrhoma, poletnim svetovnim prvenstvom v Oklahoma Cityju in septembrskim evropskim prvenstvom v Ivreii.

Najboljši kajakaši in kanuisti na divjih vodah so zadnja leta sezono začenjali z evropskim prvenstvom, letos pa se je kajakaška zveza odločila za spremembe. Svetovno prvenstvo je letos na sporedu že julija, ko bodo testirali olimpijsko progo v ZDA, evropsko prvenstvo pa so prestavili na september.

Prepričani so, da se bodo izkazali

Čast, da pripravijo prvo pomembnejšo tekmo sezone, je doletela marljivim tacenskim prirediteljem. Prepričani so da, da se bodo v pripravi tekme tradicionalno izkazali, letos nimajo težav z vodostajem, kot so imeli lani, še posebno pa pred dvema letoma, ko so se pred evropskim prvenstvom borili tudi s posledicami uničujočih poplav, ki so dodobra uničili infrastrukturo centra.

Težav z doseganjem vrhunskih uvrstitev ne bi smeli imeti niti slovenski tekmovalci, ki na domači tekmi redno posegajo po vrhunskih uvrstitvah. Domača proga pomeni manjšo prednost, na katero pa se ne zanašajo, saj je po drugi strani proga na obrobju Ljubljane tudi najbolj nepredvidljiva, tako da se rezultate težko napoveduje ne glede na pripravljenost oziroma trenutno formo.

Tacenska proga nikoli ni ista, voda tukaj pa je zahrbtna. Če nima sreče, če te voda zagrabi, te lahko odnese daleč stran od vratc, izgube so lahko ogromne. Zato je dosežke težko napovedovati, zatrjujejo vsi slovenski tekmovalci, ki tu tudi trenirajo, letos so imeli tu že nekaj tekem evropskega pokala in tudi izbirne, večinoma so s formo zadovoljni, čeprav je bilo pri nekaterih po njih nekaj razočaranja.

Lan Tominc Foto: Nina Jelenc

Lan Tominc prijetno presenetil na izbirnih tekmah

V prvi vrsti pri mlademu Žigi Lin Hočevarju, leta 2024 v Tacnu evropskemu prvaku v kanuju, ki je vsa leta, od kar je v članski konkurenci, odlično tekmoval tudi v kajaku, tokrat pa je ostal brez reprezentančnega mesta, v seštevku izbirnih tekem so ga premagali Lan Tominc, Peter Kauzer in Martin Srabotnik, lani dobitnik bronaste kolajne z uvoda sezone, evropskega prvenstva v Parizu.

Za tiste, ki niso tako vpeti v ta šport in le bežno spremljajo dosežke slovenskih tekmovalcev, je presenečenje predvsem kajakaš Tominc. Štiriindvajsetletnik je bil sicer že reprezentant, v Tacnu je leta 2024 nastopil tudi na evropskem prvenstvu, dobro je začel tudi lansko sezono, nato pa ga je zaustavila mononukleoza, zaradi katere je moral že zgodaj končati sezono.

A tako kot Srabotnik lani, ko se je po odmoru, posledici zasičenosti, vrnil prerojen, se je močnejši vrni njegov sokrajan iz Celja. Letos je dobil kar tri izbirne tekme in v njih zasenčil tekmece, tako da bi bil lahko tudi na tekmi svetovnega pokala.

Za vse pa Tominc vendarle ni presenečenje. "Mladi prihajajo, to ni opozorilo za na nas starejše, čudno bi bilo, če ne bi. Lan je že v prejšnjih sezonah kazal svojo nadarjenost, zato me njegovi dosežki ni izbirnih tekmah niso presenetili," nad Tominčevimi dosežki v prvem obdobju sezone ni presenečen Kauzer, z 42 leti najstarejši slovenski reprezentant, ki pa še kljubuje letom in ima tudi letos visoke cilje.

V reprezentanco se je Kauzer sicer uvrstil skozi šivankino uho, najtežje doslej v karieri. V dvoboju je odločila zadnja vožnja, ki jo je sicer izgubil, a je z drugim mestom vseeno zadržal minimalno prednost s prejšnjih tekem.

Benjamin Savšek Foto: Bojan Puhek

A ena želja za Savška ostaja neizkoriščena

Letom se ne da premagati niti drugi slovenski veteran, nekdanji olimpijski prvak v kanuju, Benjamin Savšek, ki živi v neposredni bližini tacenske proge, tako da jo pozna do potankosti.

"A to vedno ne pomaga, tu sem doživel že veliko veselja, a tudi razočaranja. Ne glede na vse, pa lahko rečem, da bom tudi letos napadal visoke uvrstitve," boj za vrh napoveduje specialist za velike tekme, saj je osvojil praktično vse, kar se je dalo, večkrat je bil tudi svetovni ali evropski prvak. A ena želja ostaja neizkoriščena. Še nikoli namreč ni osvojil svetovnega pokala: "Zdaj se že ponavljam praktično vsako leto. Lepo bi bilo, če bi mi enkrat uspelo."

Na izbirnih tekmah Savšek ni bil najboljši kanuist. Boljši od njega je bil Luka Božič, ki je dobil eno tekmo v Ivrei, zmagal pa je tudi drugo tekmo evropskega pokala v Celju.

"Menim, da lahko optimistično gledam v sezono. Ne zaradi zmag, ampak zaradi voženj, ki sem jih prikazal. A Tacen je Tacen. Lahko se ti zgodi katastrofalna vožnja, lahko pa si še boljši, kot sam pričakuješ. Lepo je tudi začeti sezono pred domačimi navijači, čeprav kakšen bistveni podatek, ki bi vplival za naprej, ni," meni Primorec.

Manjši poraženec izbirnih tekem je bil od favoritov tako le Hočevar. V kanuju je sicer veslal dobro, od njega lahko veliko pričakuje, v kajaku pa se je opekel. Kot pravi njegov trener in oče Simon Hočevar bo to vplivalo na način treninga v sezoni, a treninga kajaka vseeno bo opustil.

Pomaga mu tudi pri sprostitvi kolenskih mišic, s katerimi ima težave še od časov, ko je bil hokejski vratar. Te ga predvsem ovirajo v kanuju. Obstaja pa še en razlog, zakaj kajaka ne bo potisnil na stran, to je kajakaški kros, v katerem iz tekme v tekmo napreduje in ima v njem visoke cilje. Tudi v Tacnu.

Eva Alina Hočevar Foto: Bojan Puhek

Eva Alina Hočevar je tudi letos presenečena nad napredkom

Od njegove sestre Eve Line Hočevar se največ pričakuje v ženski vrsti. Čeprav je imela nekaj zdravstvenih težav v pripravljalnem obdobju, so bili njeni dosežki na tekmi zelo dobri, tako da je tudi ona pred sezono optimistka.

"Vsako leto sem bližje svetovnega vrha. Tudi letos sem kar presenečena nad napredkom, upam, da ga bom lahko pokazala že na tekmi v Tacnu. Vedno pa pri meni obstaja pritisk domače tekme, tako bo glavna naloga, da o tem čim manj razmišljam in se posvetim uživanju navijanja mojih navijačev," je povedala Hočevar, ki bo v ekipi tako kot Lea Novak, ta se je prav tako dobro odrezala na izbirnih tekmah.

Ajde Novak, ki je lani odlične rezultate beležila predvsem v krosu, letos ne bo na tekmah, saj je noseča, se pa po nosečnosti vrača nekdanja svetovna prvakinja Eva Terčelj. Ljubljančanka sicer še ni na ravni, kot je bila nekoč, a s treninga v trening in s tekme v tekmo napreduje, tako da verjame, da ni izgubila s stika z vrhom. Temu se želi v kanuju čim bolj približati Ajda Kozorog.

Lani je v Tacnu v moškem kajaku zmagal Francoz Titouan Castrick, Hočevar je bil drugi, Kauzer pa četrti. Med kajakašicami je zmagala Britanka Kimberley Woods, Eva Alina Hočevar je bila druga. Med kanuisti je bil najhitrejši olimpijski prvak Francoz Nicolas Gestin, Slovenci so ostali brez finala, med kanuistkami pa Nemka Elena Lilik, Lea Novak je bila 12.

V posamičnem krosu je bil najboljši Britanec Joseph Clarke, Hočevar je bil peti, v krosu na izpadanje je prvo mesto osvojil Francoz Mathurin Madore, Jan Ločnikar je presenetil z drugim mestom. V posamičnem krosu za ženske je bila najhitrejša Francozinja Camille Prigent, Hočevar je bila druga, Ajda Novak pa deveta, v krosu na izpadanje pa Nemka Andrea Herzog, Novak je bila 14.

Zmago v svetovnem pokalu bodo branili Castryck v kajaku Gestin v kanuju ter Woods v obeh slalomskih disciplinah. V krosu sta bila lani najboljša Britanec Jonny Dickson in Nemka Ricarda Funk. Eva Alina Hočevar je bila šesta v kajaku in deseta v krosu. Pri moških je bil med deseterico le kanuist Luka Božič, bil je deveti.

Preberite še: