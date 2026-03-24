Avtorji:
Sportal, STA

Torek,
24. 3. 2026,
13.48

Calcit Volley 1 DOL ACH Volley

1. DOL, moški, četrtfinale, prve tekme

Kanalci in Novomeščani začenjajo bitko za polfinale

Alpacem Kanal | Kanalci gostijo Novomeščane. | Foto CEV

Kanalci gostijo Novomeščane.

Foto: CEV

V slovenskem državnem odbojkarskem prvenstvu bodo danes in jutri odigrali tri tekme četrtfinala. Lanski finalist Alpacem Kanal se bo za polfinale meril s Krko, v sredo bosta še dvoboja Calcit Volley - Merkur Triglav Kranj in i-Vent Maribor - Panvita Pomgrad. Odbojkarji ACH Volleyja in ravenskega Fužinarja so zaradi evropskih obveznosti ACH-jevcev prvo tekmo četrtfinala odigrali že v soboto, ko so Ljubljančani zmagali s 3:0 (-15, -19, -19). Igrajo na dve zmagi. Povratne četrtfinalne tekme bodo 28. in 29. marca, morebitne tretje pa 1. aprila.

Triglav Kranj
ACH pričakovano brez težav

Branilec naslova ACH Volley je zaradi sredinega gostujočega obračuna proti Piacenzi tekmo proti Ravenčanom odigral že pretekli teden. Pričakovano večjih težav na Koroškem ni imel. V prvem nizu so bili domači relativno blizu pri zaostanku 7:9, nato pa so z delnim izidom 11:3 Ljubljančani na krilih Tončka Šterna in Luke Marovta hitro ušli.

Tudi v drugem so gosti hitro postavili vse na svoje mesto in povedli s 7:3. Prednost je vmes narasla na sedem točk (17:10), po znižanju na -3 pa so gosti s tremi zaporednimi točkami po 22:19 le dokazali svojo premoč.

Tonček Štern je dosegel 23 točk. Foto: Filip Barbalić

Daleč najbolj izenačen je bil tretji niz, v katerem so domači vodili z 11:9 in stik z gosti držali vse do izenačenja na 16:16. Nato so vendarle stopili na plin serijski državni prvaki iz prestolnice, dobili sedem od naslednjih osmih točk in si zagotovili lažjo končnico.

Blestel je predvsem Štern, ki je na koncu dosegel 23 točk, Marovt jih je dodal 12, pri domačih pa nihče ni presegel meje dvomestnega števila točk.

1. DOL, moški, četrtfinale, prve tekme

Sobota, 21. marec

Torek, 24. marec

Sreda, 25. marec

 
