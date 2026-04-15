Skrb vzbujajoče: opazili "zelo resno povečanje" zmogljivosti za proizvodno jedrskega orožja

V Severni Koreji je opaziti "zelo resno povečanje" zmogljivosti za proizvodnjo jedrskega orožja, je na novinarski konferenci v Seulu danes dejal direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) Rafael Grossi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V naših periodičnih ocenah smo lahko potrdili, da je prišlo do hitrega povečanja operacij" na reaktorju v jedrskem kompleksu Jongbjon, je pojasnil Grossi. Dodal je, da je agencija opazila tudi porast operacij v enoti za predelavo in v lahkovodnem reaktorju v Jongbjonu, zaznala pa je tudi zagon drugih objektov, poroča AFP.

"Vse to kaže na zelo resno povečanje zmogljivosti DPRK (Severne Koreje) na področju proizvodnje jedrskega orožja, ki je ocenjeno na nekaj deset bojnih konic," je še povedal Grossi.

Rusiji poslali kopenske čete in artilerijske granate

Na vprašanje, ali severnokorejskim oblastem pri razvoju jedrskega orožja pomaga Rusija, je Grossi dejal, da IAEA v zvezi s tem ni opazila nič posebnega. Severna Koreja je v podporo Rusiji v Ukrajino poslala kopenske čete in artilerijske granate, opazovalci pa po navedbah AFP pravijo, da Moskva Pjongjangu v zameno daje vojaško tehnološko pomoč.

Severna Koreja je leta 2006 izvedla svoj prvi jedrski poskus in se sooča z obsežnimi sankcijami zaradi prepovedanega programa razvoja orožja.