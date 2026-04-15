Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
10.30

proizvodnja jedrsko orožje Severna Koreja

Skrb vzbujajoče: opazili "zelo resno povečanje" zmogljivosti za proizvodno jedrskega orožja

Severna Koreja | Porasle so operacije v enoti za predelavo in v lahkovodnem reaktorju v Jongbjonu. | Foto Guliverimage

Porasle so operacije v enoti za predelavo in v lahkovodnem reaktorju v Jongbjonu.

V Severni Koreji je opaziti "zelo resno povečanje" zmogljivosti za proizvodnjo jedrskega orožja, je na novinarski konferenci v Seulu danes dejal direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) Rafael Grossi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V naših periodičnih ocenah smo lahko potrdili, da je prišlo do hitrega povečanja operacij" na reaktorju v jedrskem kompleksu Jongbjon, je pojasnil Grossi. Dodal je, da je agencija opazila tudi porast operacij v enoti za predelavo in v lahkovodnem reaktorju v Jongbjonu, zaznala pa je tudi zagon drugih objektov, poroča AFP.

"Vse to kaže na zelo resno povečanje zmogljivosti DPRK (Severne Koreje) na področju proizvodnje jedrskega orožja, ki je ocenjeno na nekaj deset bojnih konic," je še povedal Grossi.

Rusiji poslali kopenske čete in artilerijske granate 

Na vprašanje, ali severnokorejskim oblastem pri razvoju jedrskega orožja pomaga Rusija, je Grossi dejal, da IAEA v zvezi s tem ni opazila nič posebnega. Severna Koreja je v podporo Rusiji v Ukrajino poslala kopenske čete in artilerijske granate, opazovalci pa po navedbah AFP pravijo, da Moskva Pjongjangu v zameno daje vojaško tehnološko pomoč.

Severna Koreja je leta 2006 izvedla svoj prvi jedrski poskus in se sooča z obsežnimi sankcijami zaradi prepovedanega programa razvoja orožja.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.