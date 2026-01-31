Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
31. 1. 2026,
19.12

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Sobota, 31. 1. 2026, 19.12

Ti znaki horoskopa so prepričani, da se svet vrti okoli njih

poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje v prav vsaki situaciji skušajo biti v središču pozornosti in so prepričani, da so njihovo mnenje, čas in potrebe pomembnejši od drugih. V astrologiji predvsem štiri znake horoskopa povezujejo z občutkom lastne pomembnosti in prepričanjem, da bi se svet moral prilagajati njim.

Lev

Levi so radi opaženi in cenjeni, ob tem pa pričakujejo, da bo vse sledilo njihovim pravilom. Vajeni so pozornosti in težko prenašajo situacije, v katerih so v ozadju. Njihova samozavest neredko prestopi mejo in takrat začnejo dajati vtis, kot da imajo vedno prav. Čeprav imajo pogosto dobre namere, pa hitro zanemarijo potrebe drugih, če ne ustrezajo njihovemu pogledu na situacijo.

Oven

Ovni so neposredni, nepremišljeni in vedno prepričani, da so se odločili pravilno. O lastni presoji le redko podvomijo in se obnašajo, kot da nimajo časa za mnenje drugih. Njihova potreba, da bi bili vedno prvi, pogosto deluje kot sebičnost ali arogantnost. V razpravah težko sprejmejo drugačno mnenje, še posebej če se jim zdi, da kdo dvomi o njihovi avtoriteti. Na prvem mestu so vedno njihovi cilji.

Kozorog

Kozorogi verjamejo v lastni trud, disciplino in dosežke, zato pogosto zviška gledajo na tiste, ki nimajo podobnega delovnega tempa. Pogosto so prepričani, da so njihove odločitve bolj racionalne in pravilnejše od drugih, s tem pa dajejo vtis hladne vzvišenosti. Njihova arogantnost se izraža skozi obnašanje, saj pričakujejo spoštovanje in prilagajanje ter ne dopuščajo niti najmanjše napake.

Škorpijon

Škorpijoni imajo močan občutek nadzora in so prepričani, da vsako situacijo razumejo bolje kot drugi. Ne marajo biti brez moči in vpliva, njihova prepričanost v lastno mnenje pa deluje zastrašujoče in arogantno. Pozornosti sicer ne zahtevajo na glas, a pričakujejo, da bodo drugi brez pripomb spoštovali njihove odločitve in omejitve. Če se to ne zgodi, pa bodo svojo večvrednost naznanili na glas.

Preverite svoj današnji horoskop.

