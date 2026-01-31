Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
31. 1. 2026,
18.55

Osveženo pred

8 minut

Sobota, 31. 1. 2026, 18.55

8 minut

Liga NBA, 31. januar

Paul George suspendiran zaradi kršitve protidopinških pravil

Avtor:
Š. L.

Paul George | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V noči na nedeljo bo v ligi NBA na sporedu šest tekem. Dallas Mavericks bodo na zadnji tekmi dneva na delu pri Houston Rockets, New Orleans Pelicans bodo na delu pri Philadelphii 76ers, ki pa bodo pogrešali Paula Georga, saj je bil ta s strani lige NBA suspendiran za kar 25 tekem zaradi kršitve ligine protidopinške politike.

Na dogajanje se je že odzval tudi George. "V zadnjih nekaj letih sem govoril o pomenu duševnega zdravja in med nedavnim iskanjem zdravljenja za svojo osebno težavo sem naredil napako, ko sem vzel neustrezno zdravilo. Za svoja dejanja prevzemam polno odgovornost in se opravičujem organizaciji Sixers, svojim soigralcem ter navijačem iz Philadelphie za slabo presojo v tem procesu. Osredotočen sem na to, da ta čas izkoristim za to, da bosta moj um in telo v najboljši možni kondiciji, da bom ob vrnitvi lahko pomagal ekipi," je zapisal George.

LA Lakers z Luko Dončićem bodo vnovič na delu v noči na ponedeljek, ko bodo ob 1.00 po slovenskem času gostovali pri New York Knicks.

 Liga NBA, 31. januar:

