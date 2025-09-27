Članski teniški turnir serije M15 v Slovenj Gradcu bo ostal v posebnem spominu dvema slovenskima najstnikoma. Luka Talan Lopatič in Žiga Šeško, oba stara komaj 17 let, sta namreč vpisala svojo prvo točko na lestvici ATP. Uspešen je bil še en mladi slovenski igralec Gašper Matijašič, ki je na zemljevidu ATP že zapisan.

Mlada teniška igralca Luka Talan Lopatič in Žiga Šeško sta bila nedavno del članske slovenske izbrane vrste na dvoboju Davis pokala proti Urugvaju, ta teden pa sta nastopala na članskem turnirju v Slovenj Gradcu.

Luka Talan Lopatič blizu uspeha tudi v drugem krogu

Luka Talan Lopatič, ki že od devetega leta naprej trenira v Španiji, je v prvem krogu igral proti italijanskemu kvalifikantu, 23-letnemu Biagiu Gramaticopolu, in ga premagal z rezultatom 6:4 in 7:6. V drugem krogu mu je nasproti stal še en igralec z apeninskega polotoka. Šesti nosilec Giuseppe La Vela, 24-letni Italijan je bil najvišje na ATP lestvici na 599. mestu, je imel velike težave s 17-letnim Slovencem. Luka je dobil prvi niz s 6:3, drugega izgubil z 2:6, tretjega odlično začel in povedel z 2:0, na koncu pa moral priznati premoč s 3:6.

Z zmago v uvodnem krogu si je tako pri 17. letih krstno prislužil ATP točko, kar je mejnik mladega teniškega igralca.

Luka Talan Lopatič je zadnje leto v mladinski konkurenci, a se je odločil, da se v celoti posveti članskemu tenisu. Foto: Teniška zveza Slovenije

Žiga Šeško prav tako preskočil eno oviro ...

Njegov vrstnik Žiga Šeško je tlakoval identično zgodbo do premierne ATP točke. V prvem krogu je bil s 6:2 in 6:4 uspešnejši od povabljenca na turnir Matica Dimica, v drugem pa se je pomeril s tretjim nosilcem, Italijanom Samuelejem Pierijem – 23-letni igralec je bil najvišje na ATP lestvici v karieri na 682. mestu. Na koncu je moral priznati poraz s 3:6 in 6:7 (6).

Žiga Šeško prav tako velja za nadarjenega teniškega igralca. Foto: Tenis Slovenija

... kot tudi Gašper Matijašič

Uspešen v prvem krogu je bil tudi še naslednji v nizu nadarjenih igralec, 18-letni Gašper Matijašič. V prvem krogu je dvakrat s 6:2 preskočil Italijana Lorenza Beralda. V drugem krogu mu je nasproti stal izkušeni 17-letni Rus Kiril Kivatcev, ki je bil boljši s 6:4 in 6:1.

A za Matijašiča to ne bo prva ATP točka, saj je do nje že prišel sredi julija v Novi Gorici, kjer je bil prav tako uspešen v prvem krogu.

Od slovenskih teniških igralcev je v drugem krogu igral še 21-letni Nik Miković, ki je moral priznati premoč Belgijcu Martinu van der Meerschenu (5:7, 2:6).