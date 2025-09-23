Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Torek,
23. 9. 2025,
10.07

ATP Nikola Pilić

Torek, 23. 9. 2025, 10.07

Slovo

Umrl legendarni Nikola Pilić

Nikola Pilić | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Umrl je teniški strokovnjak Nikola Pilić, legenda hrvaškega in svetovnega tenisa ter trener hrvaške Davisove pokalne reprezentance, ki je leta 2005 osvojila naslov prvaka.

Poseben je bil tudi zato, ker je do naslova popeljal tri različne države. Poleg Hrvaške je trikrat na vrh popeljal Zahodno Nemčijo in enkrat Srbijo. Kot so zapisali pri HRT, je Pilić spremenil svetovni tenis. Postavil je tudi temelje Združenja ATP, krovne svetovne teniške organizacije. Sprožil je spremembe, ki so vodile k profesionalizaciji tega športa.

Pilić je pustil globok pečat tudi zunaj igrišča. Velja za eno ključnih osebnosti pri nastanku ATP in sodobnega teniškega sistema, ki je močno zaznamoval profesionalizacijo teniškega športa. Kot trener je sodeloval s številnimi vrhunskimi igralci, tudi z Novakom Đokovićem, enim najboljših igralcev vseh časov.

Leta 1973 je Nikola Pilić zavrnil nastop v Davisovem pokalu, da bi igral na turnirju v Montrealu. Zaradi tega ga je jugoslovanska teniška zveza kaznovala, prepoved igranja pa je sprožila bojkot Wimbledona. Osemdeset najboljših igralcev, vključno s Stanom Smithom in Johnom Newcombeom, je turnir bojkotiralo. Ta dogodek je močno spremenil moški tenis in povečal vpliv profesionalcev ter ATP. Pilić je bil kljub kazni vrhunski igralec, kasneje pa je postal uspešen trener, osvojil Davisov pokal s tremi reprezentancami (Nemčija, Hrvaška, Srbija) in ustanovil teniško akademijo, kjer so se kalili vrhunski igralci.

