Luksemburg in Latvija obstala v ligi C lige narodov

Štiri nogometne reprezentance so odigrale še povratni tekmi za obstanek oziroma izpad iz lige C lige narodov. V ligi C oziroma v tretjem kakovostnem rangu tekmovanja sta obstala Latvija in Luksemburg, poraženca Gibraltar in Malta bosta v prihodnji izvedbi znova igrala v ligi D. Tekmi sta bili zadnje dejanje lige narodov za sezono 2024/2025.

Iz lige D sta že pred časom po rednem delu lige narodov napredovala San Marino in Moldavija, Gibraltar in Malta sta z drugima mestoma dobila možnost preboja v ligo višje. Iz lige C sta po skupinskem delu lige narodov v ligo D izpadla Azerbajdžan in Litva, Latvija in Luksemburg sta dobila možnost obstanka.

Luksemburžani so že na Malti opravili levji delež in zmagali s 5:0, po današnji domači zmagi s 3:0 pa potrdili obstanek v tretji kakovostni ligi. Mrežo Malte je v 20. minuti načel Vincent Thill, do konca polčasa je Danel Sinani zastreljal najstrožjo kazen, a je nato v 50. minuti povišal prednost Luksemburga. V 70. minuti je končni izid postavil Tomas de Sousa Moreira.

Latvijci so še drugič minimalno premagali Gibraltar. Na domačo zelenico so prinesli gol prednosti, danes pa v Rigi edini gol dosegli v sodnikovem dodatku ob koncu dvoboja, zadel je Antonijs Černomordijs.

Slovenija je v ligi narodov obdržala status B-ligaša in bo jeseni v novi izvedbi tekmovanja 2026/2027 v skupini B1 igrala proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji.

Junija lani je finale te četrte izvedbe lige narodov dobila Portugalska, ki je po izvajanju enajstmetrovk za svoj drugi naslov premagala Španijo.