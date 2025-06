Na Hrvaškem superjahta Googlovega šefa: mogoče jo je najeti, koliko to stane?

V Rovinju je trenutno zasidrana superjahta Whisper (Šepet), ena od največjih in najbolj luksuznih na svetu. Njen lastnik je od leta 2023 ameriški tehnološki milijarder in nekdanji izvršilni direktor podjetja Google Eric Schmidt.

Foto: VesselFinder / Posnetek zaslona

Eric Schmidt, nekdanji izvršilni direktor Googla in s premoženjem v vrednosti 21 milijard evrov tudi 85. najbogatejši človek na svetu, je leta 2023 od prejšnjega lastnika kupil 95,2-metrsko superjahto Whisper. Ta je v Rovinj glede na podatke na spletni strani VesselFinder, ki sledi premikom plovil, priplula iz Pule.

Whisper oziroma Kismet med zasidranjem v Italiji Foto: Shutterstock

Oglejte si živo sliko kamere v marini v Rovinju, na kateri je mogoče videti jahto Whisper.

Prejšnji lastnik se je jahte naveličal, hotel je večjo

Whisper je svojo pot na gladini svetovnih morij začela kot superjahta Kismet, ki jo je nemški proizvajalec luksuznih in drugih plovil Lürssen leta 2014 dostavil ameriškemu milijarderju pakistanskih korenin Shahidu Khanu.

Eric Schmidt je bil izvršilni direktor Googla med letoma 2001 in 2011. Od leta 2011 do 2015 je bil nato predsednik uprave Googla, od leta 2015 pa do leta 2017 pa predsednik uprave družbe Alphabet, v katero se je prestrukturiral Google. Nato je nekaj časa deloval še kot tehnični svetovalec Alphabeta. Podjetje je po 19 letih zapustil leta 2020. Foto: Reuters

Ta si je kasneje zaželel še večje jahte in podjetju Lürssen naročil, naj mu izdelajo nov, kar 122-metrski Kismet.

95 metrov luksuza

Whisper, ki pluje pod zastavo Kajmanskih otokov, ima na krovu prostora za 12 gostov, za katere je v sedmih apartmajskih kabinah poskrbljeno kot v najboljših hotelih na svetu, in 27 članov posadke.

Superjahta Whisper, nekdaj Kismet, leta 2021 Foto: Shutterstock

Gostom jahte so med drugim na voljo spa center, bazeni, športna dvorana, džakuziji, salon za prirejanje zabav, kinodvorana in drugi prostori za prostočasne aktivnosti. Na krovu plovila sta tudi dve pristajališči za helikopter, ki se po potrebi preobrazita v košarkarsko igrišče ali plesišče na prostem.

Na superjahti so leta 2018 snemali tudi film 6 Underground, ki ga je režiral Michael Bay, v glavni vlogi pa je nastopil Ryan Reynolds. Foto: Shutterstock

Jahto je mogoče najeti za 1,2 milijona evrov na teden

Če ima kdo odveč 1,2 milijona evrov in teden dni dopusta, lahko superjahto Whisper tudi najame prek posredniške družbe Moran:

Foto: Posnetek zaslona