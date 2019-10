To so modni trendi za prihajajočo poročno sezono #video

Glavna poročna sezona je mimo, bodoče neveste pa se že ozirajo v naslednjo. Številne so se zato pretekli konec tedna odpravile na poročni sejem v središču Ljubljane, kjer so preverjale, kakšni so najnovejši trendi porok. V novi sezoni se po besedah modnih poznavalcev obeta predvsem veliko čipk, biserov, prosojnih materialov, resic in perja.