Mlada slovenska poročna fotografa izbrana med najboljše na svetu #foto

Ameriška fotografska revija Rangefinder je objavila letošnji seznam 30 vzhajajočih zvezd poročne fotografije, na katerem sta se prvič znašli slovenski imeni. Urška Majer in Domen Kolšek sta priznanje prejela na podlagi 30 fotografij, ki so prepričale stroge urednike.

Biti uvrščen na seznam 30 vzhajajočih zvezd poročne fotografije ameriške revije Rangefinder s sedežem v New Yorku je po mnenju Urške Majer in Domna Kolška največji dosežek, ki ga lahko osvoji poročni fotograf.

Priznanje je prestižno predvsem zato, ker se fotografi k sodelovanju ne morejo prijaviti sami, temveč jih nominirajo uredniki revije Rangefinder in drugih poročnih spletnih strani, razlagata. Vsako leto nominirajo od 200 do 300 poročnih fotografov z vsega sveta, ki morajo nato žiriji poslati skrbno izbran portfolio 30 fotografij.

O Urški in Domnu v aktualni številki revije Rangefinder Foto: Rangefinder

Urška in Domen, par tudi v zasebnem življenju, sta jim poslala izbor svojih najljubših fotografij, ki natančno predstavljajo njun slog. "Meniva, da so tisto, kar jih je prepričalo, pristni trenutki, kompozicija, fotografije ob t. i. 'golden hour' in pa drzna kombinacija črno-belih fotografij z mehkobo portretov ob sončnem zahodu."

To, da sva prva Slovenca s takšnim prestižnim nazivom, nama pomeni res ogromno in se nama zdi pomembno, saj s tem pokaževa, da je tudi iz tako majhne države, kot je Slovenija, mogoče uspeti in biti viden tudi čez lužo, tudi v svetu poročne fotografije.

To so fotografije, s katerimi sta se uvrstila na seznam 30 najboljših:

Fotografiranje v glavni poročni sezoni od 1.400 evrov dalje

Na leto v objektiv ujameta povprečno 25 porok, pri čemer se jih večina zgodi v Sloveniji, približno 20 odstotkov pa v tujini, predvsem v Italiji. "Sva pa fotografirala tudi že v Franciji, Avstriji in Nemčiji."

Urška in Domen se s poročno fotografijo profesionalno ukvarjata pet let. Foto: Osebni arhiv Mladoporočencem, ki poročno fotografiranje zaupajo Urški in Domnu, je skupno to, da načrtujejo poroko s celotnim dogajanjem na eni sami lokaciji, ter to, da ves dan poteka točno tako, ko si želijo sami, pravita. "Brez nepotrebne vožnje ali stvari, ki si jih ne želijo. Seveda sledijo tudi poročnim trendom glede dekoracije, nevestine poročne obleke in vseh stilskih dodatkov. Veliko jih najame tudi poročnega organizatorja."

Prvo poroko sta skupaj fotografirala že leta 2012, resneje pa sta se s tem začela ukvarjati leta 2014, ko sta tudi ustvarila lastno znamko Urška & Domen.

Njune cene poročnega fotografiranja se za sobotne datume v glavni poročni sezoni (od maja do začetka oktobra) začnejo pri 1.400 evrih.

Ena od fotografij iz zbirke za revijo Rangefinder Foto: Urška & Domen

Seznam vzhajajočih zvezd Rangefinderja najbolj mednaroden do zdaj

Revija Rangefinder je letos že osmo leto sestavila seznam najboljših poročnih fotografov. Poleg različnih kriterijev ocenjevanja fotografije imajo tudi pravilo, da so med nominiranci lahko le fotografi, ki se s poročno fotografijo profesionalno ne ukvarjajo dlje kot pet let.

Medtem ko so se v prvih letih na seznam uvrščali večinoma ameriški fotografi, pa je letošnji najbolj mednaroden do zdaj, so zapisali. "Na njem so se znašli fotografi iz zelo različnih držav po vsem svetu, pri čemer so tisti s Havajev, iz Finske in Slovenije novinci pri izboru."

Seznam vseh vzhajajočih zvezd poročne fotografije po mnenju Rangefinderja si lahko ogledate na tej povezavi.

