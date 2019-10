Vsaj trije razlogi, zakaj se raje poročiti jeseni kot poleti #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poletni meseci so najbolj zaželeni za poroke, a večina parov pozablja, kakšne čare lahko ponudi jesen. Pomislite na barve, na sončne zahode in tople tedne, ki jih poletje radodarno raztegne do oktobra ali dlje.

Letošnji oktober je odličen primer, zakaj se odločiti za jesensko poroko. Dnevi so lahko še vedno zelo topli, a ni vročine in vlage, lažje je najti ponudnike, saj niso tako zasedeni kot poleti, in še največja prednost, ki jo ima jesen: neverjetne barve.

Vse to so razlogi, zakaj jesenske poroke obožujeta tudi organizatorka porok Petra Starbek in kreatorka poročnih tort, Tamara Zupan, ki poročne slaščice ustvarja pod imenom Yammy Tammy.

Foto: Aluna Weddings

Ni za pare, ki si želijo zabave na prostem

Tople barve, vonj po kostanju, prekrasni sončni zahodi, spreminjanje narave, vetrovni dnevi, padanje listov – vse to navdihuje Starbekovo pri organizaciji jesenskih porok. Opaža, da si želi večno zvestobo v teh mesecih obljubiti vse več parov, pri čemer jih najprej prepriča predvidljivejše vreme, ki vseeno prinaša tople popoldneve.

Vseeno pa jesenska poroka ni za par, ki si želi poročne zabave na prostem, ampak: "Je za par, ki bo užival na civilnem obredu v naravi, se fotografiral v zavidljivem sončnem zahodu ter se zabaval v pokritem prostoru."

Foto: Aluna Weddings

Organizacija je lažja, manj je tudi odpovedi svatov

Načrtovanje poroke je v teh mesecih nemalokrat lažje, saj je (razen meseca septembra) več ponudnikov še prostih, pojasnjuje Starbekova in dodaja, da je edina razlika v izbiri dekoracije in prostorov za zabavo. "Tu pari bolj iščejo lokacije, ki so opremljene z lesom, ki nakazujejo toplino." Od poletnih porok se sicer razlikujejo tudi po tem, da se zaradi krajših dni začnejo nekoliko prej.

Še dodatna prednost: pari se ob poroki v teh mesecih manjkrat soočajo z odpovedmi svatov, saj je konec poletnih počitnic in je organizacija tudi v tem pogledu lažja.

Petra Starbek Foto: Aluna Weddings

Foto: Ana Gregorič

Fotografije so osupljive, dekoracija pa iz neštetih barv

Organizatorki porok so jesenske poroke včasih celo bolj simpatične od poletnih. "Ni takšne vročine, vlage, popoldnevi so prijetno topli, zahodi božanski ... Sama obožujem različne barve listov in njihovo poplesavanje v vetru, kar je prekrasna kulisa za fotografiranje."

Pri dekoraciji ima na voljo nešteto barv in veliko različnih cvetov. V ospredju jesenskih porok so živo rdeča, oranžna, rumena, zlata, temno modra in različni toni zelene. "Priporočam, da pari poleg cvetja v sam dekor vključijo tudi sadje, zelenjavo, plodove dreves ali še kaj drugega iz narave (grozdje, bučke, storže, mah, les ali lubje)."

Tako kot v poletnih mesecih se tudi v jesenskih uporabljajo svečke, lučke in ostala svetlobna dekoracija, ki je čedalje bolj prisotna na porokah, še pove Starbekova.

Foto: JS Oblikovanje

Primer jesenskega poročnega šopka. Foto: Aluna Weddings

Bučna juha, kuhano vino, jabolčni zavitek in slastna jesenska torta

Pare, ki si izberejo jesensko poroko, čaka zabava v naravi med padanjem listja in druženje v notranjih prostorih, kjer jih grejejo tipične jesenske dobrote. Organizatorka parom svetuje, naj tako kot pri dekoraciji tudi pri hrani vključijo sezonsko. "Bučna juha, dodamo mogoče kuhano vino ali domač jabolčni zavitek."

Podobno slastne so tudi jesenske poročne torte, ki jih Tamara Zupan kot Yammy Tammy ustvarja že vrsto let. Jeseni gre pri njenih kreacijah večinoma za prepletanje različnih slogov, pri čemer so zemeljski toni nepogrešljivi.

"Kombiniram ga z jesenskimi barvami, plodovi iz narave, čudovitim videzom lubja različnih vrst dreves." Pri okusih pa se poigrava z bučami, cimetom, jabolki in bourbonsko vaniljo. "Prav tako so v tortah čudoviti kostanjev mousse, kaki ter belgijska čokolada, ki ne sme manjkati v kremah."

Foto: Yammy Tammy

Foto: Yammy Tammy

Poleti so za bolj sveže okuse, pozimi za močne

Tamara pravi, da se poletne torte od jesenskih razlikujejo predvsem po intenzivnosti okusa. Medtem ko se mladoporočenci poleti odločajo za bolj sveže in lahke okuse, pa jeseni in pozimi posežejo po močnejših.

"Zlasti žlahtni okusi dobre belgijske čokolade, to jih vedno prepriča. Ko pa jim ponudim kakšno jesensko različico z bučami, kakijem ali kostanji, pa kratko žal potegne čokolada."

Pa vendar jesenske torte ne sodijo k vsaki jesenski poroki, pojasnjuje Zupanova. "Na primer, ko ima par šik glamurozno poroko, morda na kakšnem gradu. Takrat po mojem mnenju jesenska torta ne bi bila ravno prava rešitev. Ampak bolj prefinjena torta, čistih, jasnih linij." Takrat je razlika predvsem v slogu, toplih barvah, ročno izdelanih živalicah iz gozda, listih, ki jim jesen doda značilno barvo, plodovih, ki so zreli jeseni.

Prav zaradi vsega naštetega ustvarjalki poročnih tort jesenske različice ponujajo neskončno možnosti za kreiranje, še posebej v zadnjem času, ko se vse več parov odloča za nove trende, ki počasi pronicajo na slovensko sceno, pravi.

Foto: Yammy Tammy

